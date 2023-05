Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά – παράσυρση παιδιού: Εξακολουθεί να μάχεται για τη ζωή του το κοριτσάκι

Τα τελευταία νέα για την υγεία του 2,5 ετών παιδιού που παρασύρθηκε από τον πατέρα του με το αυτοκίνητο μέσα στην αυλή του σπιτιού τους.

Σταθερά κρίσιμη είναι η κατάσταση του μικρού κοριτσιού, που παρέσυρε ο πατέρας του με το αυτοκίνητο, κάνοντας όπισθεν, στην Κίσαμο Χανίων, το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24, ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, το 2,5 ετών κοριτσάκι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και δεν δείχνει μέχρι στιγμής να υπάρχει θετική εξέλιξη στην πορεία της υγείας του, με βάση την θεραπεία που λαμβάνει. Οι επόμενες ώρες παραμένουν κρίσιμες. Υπενθυμίζεται ότι το μικρό παιδί έχει υποστεί σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Όλα συνέβησαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης όταν ο πατέρας έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του και έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Δυστυχώς, δεν είδε ότι πίσω από το όχημα βρισκόταν το κοριτσάκι του, με αποτέλεσμα να το παρασύρει.

Όταν κατάλαβε τι έγινε, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και είδε το παιδί να είναι στο έδαφος. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το παιδί μεταφέροντάς το- αρχικά- στο νοσοκομείο Χανίων και- στη συνέχεια- στο ΠΑΓΝΗ.

Ο πατέρας, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά από εισαγγελική εντολή, ενώ η μητέρα του παιδιού είναι 5,5 μηνών έγκυος στο δεύτερό της παιδί.

