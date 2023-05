Κοινωνία

Κρήτη: Πήγε να βάλει φωτιά στο σπίτι του πρώην της και του έσκισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου

Μια περίεργη υπόθεση απασχολεί τις Αρχές στην Κρήτη, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε και ενώ αναμενόταν για κατάθεση, βρέθηκε τραυματισμένη μετά από τροχαίο.

Μια περίεργη υπόθεση με έντονο παρασκήνιο και σκοτεινά σημεία απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις Διωκτικές Αρχές. Πρόκειται για μία υπόθεση για την οποία συνεργάστηκαν τόσο η αστυνομία όσο και η πυροσβεστική, καθώς πρωταγωνίστρια φέρεται μια γυναίκα σε χωριό της Κρήτης, η οποία επιχείρησε να βάλει φωτιά στο σπίτι του πρώην συζύγου της, ενώ του έσκισε και τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Για κακή της τύχη, τις πράξεις της είδαν άτομα, τα οποία ενημέρωσαν τον κάτοχο του σπιτιού και του αυτοκινήτου, ο οποίος και ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πράξη της γυναίκας όπως τουλάχιστον καταγγέλθηκαν, προκλήθηκαν λόγω προσωπικών διαφορών της φερόμενης ως δράστιδας με τον πρώην σύζυγό της. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ίδια όταν έμαθε κάποιες κινήσεις του πρώην συζύγου της, θόλωσε και αποπειράθηκε να του βάλει φωτιά αλλά και να του σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου

Μέχρι εδώ η υπόθεση ακολούθησε το δρόμο της διερεύνησης από τους αρμοδίους. Η γυναίκα εντοπίστηκε και είπε σε προφορικό επίπεδο ότι θα καταθέσει. Οι μέρες περνούσαν και η γυναίκα αφού δεν εμφανίστηκε, αναζητήθηκε από τους αστυνομικούς. Τελικώς βρέθηκε τραυματισμένη, τραύματα που είχαν προκληθεί από τροχαίο ατύχημα το οποίο ενεπλάκη σε περιοχή του νησιού. Η υπόθεση έχει κι άλλες διαστάσεις, οι οποίες πραγματικά έκαναν αστυνομικούς και πυροσβέστες να απορήσουν για το τρόπο που έδρασε, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως το πώς προκλήθηκε το τροχαίο στη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε η φερόμενη ως δράστιδα των φθορών και της απόπειρας εμπρησμού.

