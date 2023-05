Life

Τέμπη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Φραντζέσκας - Ερμηνεύει το τραγούδι της (βίντεο)

“Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ”, ήταν το μήνυμα της βραδιάς μνήμης για τα θύματα των Τεμπών. Τι δήλωσε η γιαγιά τις αδικοχαμένης κοπέλας στον ΑΝΤ1.

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη, ο πατέρας της αδικοχαμένης στο δυστύχημα των Τεμπών, Φραντζέσκας Μπέζα, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Λάμψη».

Ο χώρος γέμισε ασφυκτικά από συγγενείς, φίλους αλλά και από απλό κόσμο που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη των 57 ψυχών που χάθηκαν στην φονική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, στα Τέμπη.

Ο Δημήτρης Μπέζας κάνοντας μια μικρή εισαγωγή για την βραδιά ανέφερε συγκινημένος: «Η αγάπη σας είναι η δύναμή μας. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας που χάθηκαν. Σήμερα με τη μουσική και τη φωνή μας θα στείλουμε την αγάπη μας και την θετική μας ενέργεια όσο πιο ψηλά και δυνατά γίνεται. Είμαι βέβαιος ότι και οι άγγελοί μας αυτό θα ήθελαν, είμαι βέβαιος ότι μας βλέπουμε και μας ακούνε. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

Ο πατέρας της Φραντζέσκας ξεκίνησε τη συναυλία ερμηνεύοντας ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική που έγραψε η κόρη του.

«Σας θέλω ενεργούς και ζωηρούς και θα τα σπάσουμε για τα παιδιά μας σήμερα», είπε.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η γιαγιά της αδικοχαμένης νεαρής καλλιτέχνιδας:

