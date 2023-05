Οικονομία

Εισφορές - Ελεύθεροι επαγγελματίες: “Πυρ ομαδόν” στον Κατρούγκαλο από την αγορά

Οι αναφορές του πρώην Υπ. Εργασίας “άναψαν φωτιές” σε εκπροσώπους των ελεύθερων επαγγελματιών που μιλούν για “κόκκινες γραμμές” που αφορούν την επιβίωση τους.

Νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και αγωνία στην αγορά και στους ελευθέρους επαγγελματίες πυροδότησαν αναφορές του Γιώργου Κατρούγκαλου σχετικά με την επαναφορά των διατάξεων του νόμου που φέρει το όνομα του, σε ότι έχει να κάνει με τον συντελεστή ασφαλιστικών κρατήσεων των ελευθέρων επαγγελματιών στο 20% του ετήσιου εισοδήματος τους.

Για το θέμα επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Άκης Σκέρτσος, ενώ η Πόπη Τσαπανίδου ανταπέδωσε τα πυρά και ο Γιώργος Κατρούγκαλος έκανε διευκρινίσεις, που φαίνεται πάντως ότι δεν καθησύχασαν τους εκπροσώπους των φορέων της αγοράς.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, δήλωσε:

«Ξαφνικά, τρεις ημέρες πριν τις εκλογές, ο κ. Κατρούγκαλος βάζει θέμα επαναφοράς της ασφαλιστικής εισφοράς 20% στο εισόδημά μας! Πρέπει να του θυμίσω ότι όλοι οι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυταπασχολούμενοι της χώρας αγωνιστήκαμε σκληρά επί χρόνια για να καταργηθεί αυτό το χαράτσι. Δεν ξεχνάμε τί περάσαμε με το νόμο Κατρούγκαλου, όσα χρόνια και αν περάσουν. Ας μην κάνει κανείς λάθος: όλοι οι μηχανικοί, όλοι οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν θα δεχθούμε ποτέ να επανέλθει. Η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημά μας αποδείχτηκε καταστροφική την πρώτη φορά. Δεν θα αφήσουμε να υπάρξει δεύτερη. Δεν θα επιτρέψουμε να δημευθεί ξανά το εισόδημά μας, ο κόπος μας και το προϊόν της δουλειάς μας. Δεν συνηθίζουμε να παρεμβαίνουμε πριν τις εκλογές, αλλά αυτό το θέμα είναι για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας «κόκκινη γραμμή». Απαιτούμε ξεκάθαρες κουβέντες, σταράτα λόγια: Ζητώ από όλα τα κόμματα να δεσμευθούν, τώρα, πριν τις εκλογές, χωρίς αστερίσκους, ότι δεν θα επιβάλλουν τέτοια είδη και τέτοια ύψη ασφαλιστικών εισφορών στους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες».

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε από την πλευρά του:

«Με έκπληξη παρακολούθησα την χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Κατρούγκαλου, ο οποίος προανήγγειλε την επαναφορά του κεφαλικού φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους υπέρογκους συντελεστές – 20% - των εισφορών επί των εσόδων. Προφανώς, ξεχνά την τεράστια ζημιά, που έγινε, όταν ίσχυε ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου, όταν και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες αδυνατούσαν να πληρώσουν τις υπέρογκες εισφορές, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη διακοπή της λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύθηκαν οι συνεργασίες με πληρωμές σε μαύρα, χωρίς παραστατικά. Ξεχνά, επίσης, το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος και ειδικότερα οι διατάξεις του για την επιβολή του κεφαλικού αυτού φόρου, κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από προσφυγή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων θεσμικών φορέων. Καλό θα ήταν ο κ. Κατρούγκαλος να πάρει πίσω τις εμμονικές ιδέες του, οι οποίες αποδεδειγμένα καθιστούν ασύμφορη τη λειτουργία ατομικής επιχείρησης και οδηγούν στον αφανισμό τον μικρομεσαίο ελεύθερο επαγγελματία».

«Είναι βεβαίως γνωστό ότι το δικηγορικό σώμα οδηγήθηκε σε μια εξαντλητική πολύμηνη αποχή εξαιτίας του νόμου αυτού το 2016 και στη μεγάλη πλειοψηφία του, τόσο το ΔΣ μας όσο και η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων, σταθήκαμε κάθετα αντίθετοι στις βασικές προβλέψεις του. Και βεβαίως επιδιώξαμε με κάθε τρόπο την ακύρωση του, με τελική δικαίωση τις γνωστές αποφάσεις του ΣτΕ Ολ1880-1891/2019 με τις οποίες καταρρίφθηκε ο εν λόγω νόμος. Είναι επίσης γνωστό ότι το Δ.Σ. του ΔΣΑ, στη μεγάλη πλειοψηφία του, σταθήκαμε θετικά απέναντι στο ισχύον πλέον σύστημα ασφαλιστικών εισφορών. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα ύψιστης σημασίας για το δικηγορικό σώμα, καθώς και του ότι βρισκόμαστε μόλις τέσσερις ημέρες προ των εκλογών, η παράταξη μας τοποθετήθηκε ήδη σχετικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητώντας ως ΔΣΑ να πάρουμε ξεκάθαρη θέση κατά του ως άνω – αδιανόητου – ενδεχομένου επαναφοράς της σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα! Καλώντας παράλληλα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια για το εάν αυτή αποτελεί επίσημη κυβερνητική θέση. Εν έτει 2023 οι δικηγόροι δεν αντέχουμε ούτε νέα υπερφορολόγηση ούτε τα ίδια διχαστικά ταξικά διλήμματα του παρελθόντος!», αναφέρει ο επικεφαλής του Συνδυασμού «Με Το Δικηγόρο», με τον οποίο διεκδίκησε την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Μαίνεται και η πολιτική κόντρα

Εν τω μεταξύ, το νήμα της πολιτικής αντιπαράθεσης έπιασε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης, δηλώνοντας:

«Σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Γιώργος Κατρούγκαλος το είπε ξεκάθαρα: εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέψει στην εξουσία με οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλλουν κάθε χρόνο το 20% του ετήσιου εισοδήματός τους ως εισφορά στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή θα επαναφέρουν όλες εκείνες τις διατάξεις που διέλυσαν σκόπιμα τόσο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, όσο και τη μεσαία τάξη και οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εφαρμόζοντας όσα υποσχεθήκαμε στους πολίτες το 2019, με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εκείνοι την ασφαλιστική τους κατηγορία και, αντίστοιχα, τις εισφορές που θα καταβάλλουν. Με τον τρόπο αυτόν, οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν τις εισφορές τους να μειώνονται κατά ποσοστό άνω του 35%. Αποδεικνύεται ότι μια κυβέρνηση Τσίπρα, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει, θα κάνει ξανά επιδρομή στα εισοδήματα των πολιτών, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης. Είναι, άλλωστε, ένα από τα ελάχιστα πράγματα στα οποία αποδεδειγμένα διαθέτει τεχνογνωσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή, όμως, οι πολίτες πλέον ξέρουν, την Κυριακή με την ψήφο τους στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επιλέξουν να συνεχίσουμε σταθερά και τολμηρά, μπροστά».

Απαντώντας, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης κατάντησε τη μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια, προσπαθεί να διασωθεί την τελευταία στιγμή λέγοντας ψέματα για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία επιβάρυνση φορολογική ή ασφαλιστική στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους αυτοαπασχολούμενους δεν προβλέπει το πρόγραμμά μας. Αντιθέτως, ελαφρύνσεις προβλέπει και προστασία των εισοδημάτων και της περιουσίας τους, σε ένα συμβόλαιο με τους πολίτες που αποτελεί δέσμευση. Η μεσαία τάξη ξέρει κ. Μητσοτάκη. Άλλα τέσσερα χρόνια ΝΔ, σημαίνουν άλλα τέσσερα χρόνια φορολεηλασία, κουπόνια και πλειστηριασμοί. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή, ανάσα στη μεσαία τάξη».





