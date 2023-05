Life

Πατέρας Βαγγέλη Γιακουμάκη στον ΑΝΤ1: Ο χρόνος δεν γιατρεύει - Ακόμη έχω τρία παιδιά (βίντεο)

Συγκλονίζουν με όσα δηλώνουν στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο πατέρας και η αδελφή ο πατέρας του αδικοχαμένου σπουδαστή, με αφορμή την θεατρική παράσταση που αφορά την υπόθεση του.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησαν την Πέμπτη ο πατέρας και η αδελφή του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Αναφέρονται στην θεατρική παράσταση με βάση την υπόθεση του σπουδαστή που έχασε την ζωή του λόγω bullying, τα συναισθήματα τους όταν έμαθαν ότι ο πρωταγωνιστής φοράει το ρούχο που φορούσε ο άτυχος νεαρός, στην δυσκολία που έχουν ακόμη και να αποφασίσουν να δουν την παράσταση, αλλά και στην οργή τους για το γεγονός, όπως λένε, ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κυκλοφορούν ελεύθεροι στο Ρέθυμνο, ενώ εκείνοι θα θρηνούν για πάντα.

Αίσθηση προκαλεί η αποστροφή του πατέρα του άτυχου σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων ότι ο νους του στρέφεται πάντα στην μοιραία ημερομηνία της 6ης Φεβρουαρίου, καθώς και η δήλωση του «είχα τρία παιδιά και έχω ακόμα τρία παιδιά».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Γιακουμάκης, πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1:

«Αισθάνθηκα την ανάγκη να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη και όλους εσάς, που αγαπάτε τον Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν έχω τη δύναμη να παρακολουθήσω την παράσταση. Θέλουμε απλά να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί όλα τα άλλα μας πονάνε.

Κάτι που μας θλίβει, είναι ότι πριν από 8 χρόνια, εμείς δε γνωρίζαμε τη λέξη «bullying», κι αυτή τη στιγμή όλο αυτό μεγαλώνει. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι ο θρασύς, εκμεταλλεύεται τη σιωπή. Η σιωπή όμως, δεν είναι αδυναμία. Η σιωπή μπορεί να είναι αξιοπρέπεια, μπορεί να είναι ευγένεια.

Η δικαίωση για μένα είναι από τον κόσμο. Τα δικαστήρια, έγιναν για να «φανεί», ποιος ήταν ο Βαγγέλης και ποιοι ήταν αυτοί. Για μένα κατηγορούμενη είναι όλη η σχολή. Όσοι γνώριζαν.

Ακόμα δεν είμαι σε θέση να διαχειριστώ την κατάσταση, προσπαθώ. Ο χρόνος σε μαθαίνει να ζεις με την απώλεια, δεν γιατρεύει. Όταν σκέφτομαι τον Βαγγέλη, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, είναι η ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου… Είχα τρία παιδιά κι έχω ακόμα τρία παιδιά».

Στην εκπομπή μίλησε και η Ελένη Γιακουμάκη, αδελφή του Βαγγέλη, η οποία αναφέρθηκε τόσο στην παράσταση, όσο και στους κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του σπουδαστή:

