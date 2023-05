Κοινωνία

Ναρκωτικά: Ο προφυλακτήρας έκρυβε πολλά κιλά ηρωίνης

Ο 23χρονος είχε κρύψει με μεγάλη μαεστρία τα ναρκωτικά, αλλά οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» το όχημα και τα εντόπισαν.

Σχεδόν 9 κιλά ηρωίνη έκρυβε στον πίσω προφυλακτήρα του αυτοκινήτου του ένας 23χρονος που συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για μέλος κυκλώματος που επρόκειτο να διακινήσει μεγάλες ποσότητες ηρωίνης σε πιάτσες τοξικοεξαρτημένων.

Η Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης φαίνεται πως είχε πληροφορίες για την μεταφορά της ναρκωτικής ουσίας και όταν το όχημα έφτασε στο σταθμό διοδίων των Νέων Μαλγάρων αστυνομικοί το ακινητοποίησαν για έλεγχο. Κάνοντας «φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο εντόπισαν στον πίσω προφυλακτήρα 18 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 8 κιλών και 900 γραμμαρίων.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών, ενώ στην κατοχή του 23χρονου βρέθηκε χρηματικό ποσό (250 ευρώ) το οποίο κατασχέθηκε, όπως επίσης το κινητό του τηλέφωνο.

