Μετρό Θεσσαλονίκης – Μητσοτάκης: Είναι μια ωραία ημέρα για την πόλη…

Ο Πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» στη δοκιμαστική διαδρομή, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση τήρησε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Τη δοκιμαστική διαδρομή του μετρό Θεσσαλονίκης ΝΣΣ – Αμαξοστάσιο πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στην πόλη για την προγραμματισμένη του ομιλία το απόγευμα στο Παλέ ντε Σπορ.

Ο πρωθυπουργός φθάνοντας στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας είπε «είναι μία ωραία μέρα για τη Θεσσαλονίκη». Ο κ. Μητσοτάκης συνοδευόταν από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον υφυπουργό Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη, και τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό, Νίκο Ταχιάο.

Μαζί τους στη δοκιμαστική διαδρομή ήταν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, αλλά και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού:

Η σημερινή εικόνα ισοδυναμεί με 1.000 λέξεις το μετρό της Θεσσαλονίκης το πολύπαθο αυτό έργο δίνεται πια σε δοκιμαστική λειτουργία και όσοι είχαν την ευκαιρία να μας συνοδεύσουν σήμερα διανύοντας όλη την πρώτη βασική διαδρομή διαπίστωσαν ότι η κυβέρνηση αυτή τήρησε στο ακέραιο τη δέσμευσή της να παραδώσει στο άμεσο μέλλον στους Θεσσαλονικείς το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως προστατεύοντας την εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική κληρονομιά η οποία αναδείχθηκε μέσα από τα έργα κατασκευές του μετρό.

Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη για τους Θεσσαλονικείς καθώς ένα όνειρο πολλών δεκαετιών γίνεται πια πράξη. Να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι εργάστηκαν με πραγματικά πολύ μεγάλο κόπο για να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος για να μπορέσουν να περάσουν από την απάτη των μουσαμάδων στην πραγματικότητα ενός έργου του οποίου ξεκινά τη δοκιμαστική του λειτουργία και τους ανάδοχου αλλά και τους όλους εργαζόμενους της Αττικό Μετρό και μιας και η Θεσσαλονίκη αποκτά πια το δικό της μετρό ήρθε η ώρα να μετονομαστεί την Αττικό Μετρό σε ελληνικό μετρό για να σηματοδοτήσουμε με αυτό τον τρόπο ότι και η συμπρωτεύουσα αποκτά το μετρό που της αξίζει.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την επίσκεψη στη Βενιζέλου όπου θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε με πόσο μεγάλη προσοχή και σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά γίνεται η επανατοποθέτηση πολύ σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, έτσι ώστε να κάνουμε πραγματικά πράξη το μετρό Θεσσαλονίκης να μην είναι απλά ένα σημαντικό μεταφορικό έργο αλλά ένα ζωντανό μουσείο πιστεύω ένα μέτρο μοναδικό στον κόσμο ίσως από μόνη του αξίζει μια επίσκεψη στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

