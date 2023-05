Πολιτική

Εκλογές - Σκέρτσος κατά Τσίπρα για Χρυσή Αυγή: Οι μάσκες έπεσαν

«Ρωτάμε τους πολίτες που θέλουν να πάμε μπροστά, εάν θα ρισκάρουν να γυρίσουμε πίσω», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κάλεσμα στους πολίτες, με αφορμή τις εθνικές εκλογές της Κυριακής, «να σταθμίσουν προσεκτικά πού ήταν η Ελλάδα του 2015, πού ήταν το 2019 και πού είναι σήμερα, το 2023» απηύθυνε ο Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ‘Ακης Σκέρτσος, στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. «Ρωτάμε τους πολίτες που θέλουν να πάμε μπροστά, εάν θα ρισκάρουν να γυρίσουμε πίσω σε μέρες και χρόνια, σε εποχές που θα θέλαμε να ξεχάσουμε», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχοντας στους κόλπους της και πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους, ανοιχτή σε ιδέες, προτάσεις και καλές πρακτικές πέραν των δικών της συνόρων, κινήθηκε αποφασιστικά πετυχαίνοντας όχι μόνο να τηρήσει τις δεσμεύσεις της αλλά να κάνει και περισσότερα από όσα είχαμε δεσμευτεί σε αρκετούς τομείς. Προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι ζούμε στον παράδεισο. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο για να συγκλίνει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρέπει να περάσουμε από το μένουμε Ευρώπη, στο γίναμε Ευρώπη».

Όπως είπε, πρέπει «να γίνουμε μια οικονομία με αξιοπρεπείς μισθούς, μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες εργασίας και ίδια δικαιώματα για όλες και για όλους ανεξαιρέτως, με αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας, με προσιτή στέγη, ιδίως για τη νέα γενιά, με ταχύτερη ανταπόκριση και απονομή δικαιοσύνης σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την οικονομία. Αυτή την Ελλάδα ονειρευόμαστε, γι αυτήν εργαζόμαστε, μία χώρα με περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας και οικονομικής ανόδου για όλους τους Έλληνες».

Ο κ. Σκέρτσος συμπλήρωσε πως «οι μάσκες για τον κ.Τσίπρα έχουν πέσει και εκεί που μιλούσε για προοδευτική διακυβέρνηση μακράς πνοής, διαψεύδοντας τα περί κυβέρνησης ηττημένων, τώρα δεν το αποκλείει μιλώντας για μία βραχύβια κυβέρνηση ειδικού σκοπού».

Συμπλήρωσε, δε, πως ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ «πιστοποιεί αμετάκλητα ότι τον ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο η εξουσία και όχι η ευημερία και η ασφάλεια του ελληνικού λαού και η πρόοδος της χώρας».

«Θέλει και θα συμβεί, εάν οι αριθμοί της Κυριακής το επιτρέψουν στην κάλπη, να βάλει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες τινάζοντας στον αέρα όσα με κόπο και θυσίες πέτυχε η χώρα και οι πολίτες, όλοι μαζί, τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Συνεχίζοντας ο κ. Σκέρτσος είπε πως «ο κ. Τσίπρας προτείνει στους πολίτες να φρενάρουν τις ζωές τους για να μην κλονιστεί από την καρέκλα του», υπογραμμίζοντας πως «το μόνο που έχουν να προτείνει ο κ. Τσίπρας είναι ένα φαραωνικό πρόγραμμα 83 εκατ. ευρώ που εάν εφαρμοστεί θα μας αμέσως στα βράχια και θα φέρει νέα μνημόνια».

«Ακούμε από το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη κάποιες σοσιαλίζουσες αοριστίες που δεν μπορούν καν να κοστολογηθούν. Ο κ.Βαρουφάκης κομίζει το σχέδιο "Δήμητρα" και ονειρεύεται να ανατινάξει το τραπεζικό σύστημα στον αέρα ενώ ο κ.Βελόπουλος θα απολύσει δημοσίους υπαλλήλους και συμφωνεί με τα τοπικά νομίσματα του κ.Τσακαλώτου και με τη νέα φοροεπιδρομή στα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών», πρόσθεσε.

«Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Θα το επιτρέψουν οι πολίτες; Μία χαλαρή ψήφος, μία ψήφος δυσαρέσκειας προς τη ΝΔ μπορεί να βγάλει από την κάλπη μία κυβερνητική σύμπραξη της συμφοράς. Και δεν κινδυνολογώ. Απλώς παρουσιάζω τα πράγματα όπως έχουν. Η τύχη της χώρας είναι στα χέρια των πολιτών», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Ανέφερε ακόμη πως «όραμα της ΝΔ είναι μία Ελλάδα που, κατά το κοινώς λεγόμενο, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Μια Ελλάδα που κάθε περιφέρεια, κάθε γωνιά της πατρίδας μας, έχει το δικό της δίκαιο μερίδιο από τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας. Μία Ελλάδα που δεν έχει πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας ανάλογα με τον τόπο που γεννήθηκαν και ζουν. Μια Ελλάδα που η καταγωγή σου δεν γίνεται και μοίρα σου που σε καθηλώνει, αλλά βατήρας για να φτάσεις όσο πιο ψηλά ονειρεύεσαι και μπορείς. Μια Ελλάδα όπου κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της έχει τη δική της διακριτή, αναπτυξιακή ταυτότητα και στρατηγική και οι κάτοικοι της μένουν, εργάζονται και επενδύουν στο μέλλον τους από επιλογή και όχι από ανάγκη στον τόπο που αγαπούν».





