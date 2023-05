Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: θερμή υποδοχή από νεοδημοκράτη στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ένας φίλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, για τη δοκιμαστική διαδρομή του μετρό Θεσσαλονίκης ΝΣΣ – Αμαξοστάσιο καθώς και την προγραμματισμένη του ομιλία το απόγευμα στο Παλέ ντε Σπορ.

Εκεί η υποδοχή του ήταν θερμή, με τις εντυπώσεις να κλέβει ένας υποστηρικτής του ο οποίος δεν έκρυψε τον υπέρμετρο ενθουσιασμό του που συνάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από κοντά.

Ο κύριος αυτός, πλησίασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αγκάλιασε, έβγαλε και selfie μαζί του λέγοντας «θα πεθάνω από τη χαρά μου». Αμέσως μετά του φίλησε και το χέρι και φώναξε δυνατά «Μητσοτάκης».

