Κόσμος

Μπελέρης - Γερμανικό ΥΠΕΞ: Η Αλβανία πρέπει να σεβαστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις υποχρεώσεις της Αλβανίας, οι οποίες απορρέουν από το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας, αναφέρεται εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ.



Στις υποχρεώσεις της Αλβανίας, οι οποίες απορρέουν από το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας παραπέμπει η γερμανική κυβέρνηση αναφορικά με την φυλάκιση του εκλεγμένου στο μεταξύ δημάρχου της Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Για καθ΄ εαυτό το περιστατικό της φυλάκισης αποφεύγει να παρέμβει στη διεξαγόμενη έρευνα. «Στην περίπτωση του υποψήφιου για το αξίωμα του Δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρι, διεξάγονται έρευνες των αλβανικών αρχών», απάντησε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών στην ΕΡΤ.

Ωστόσο, η φυλάκιση του υποψηφίου της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία δύο 24ωρα πριν τις δημοτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής εγείρει εύλογα θέμα προστασίας των μειονοτήτων σε μία χώρα σαν την Αλβανία η οποία είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ. Ο στόχος της Αλβανίας και των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ υποστηρίχθηκε και υποστηρίζεται ενεργά από τη Γερμανία και τη σημερινή κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Στην ερώτηση, εάν και σε ποιο βαθμό η υπόθεση Μπελέρη θα επηρεάσει την πορεία της Αλβανίας προς την ΕΕ, ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησε: «Καθοριστικό για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ είναι η εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης, συμπεριλαμβανομένου και του Eυρωπαϊκού Kεκτημένου. Επ΄αυτού τίποτα δεν έχει αλλάξει», τόνισε ο γερμανός εκπρόσωπος. Και η προστασία των μειονοτήτων είναι συστατικό κομμάτι του EU-Acquis.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Φραντζέσκας - Ερμηνεύει το τραγούδι της (βίντεο)

Μύκονος: Κατεδάφιση αυθαίρετου για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία (βίντεο)

Βόλος: 13χρονος “Ράμπο” με όπλα - Οι γονείς δεν ήξεραν τι γινόταν στο σπίτι τους