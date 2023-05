Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στις Μοίρες

Που εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης. Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου.

Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε την Κρήτη το βράδυ της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και συνέβη στις 21:58 νότια του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος είναι 8,9 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο είναι 7 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά από τις Μοίρες Ηρακλείου.

Ανάρτηση σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος στην οποία αναφερει: "Δυνατός σεισμός στη νότια Κρήτη μεγέθους 5,1 στις 21.58. Επίκεντρο σε χερσαίο χώρο 10 χλμ νοτιοδυτικά των Μοιρών. Προηγήθηκαν μερικοί μικρότεροι σεισμοί και χθες έγινε σεισμός μεγέθους 4,2 στην ίδια εστία. Επιβάλλεται πολύ προσεκτική παρακολούθηση και αξιολόγηση από τους επιστήμονες και μέτρα προστασίας από τις τοπικές αρχές, όπως προβλέπει το επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ."

Ανάστατοι οι κάτοικοι

Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή της Μεσαράς, όπου σημειώθηκε σεισμική δόνηση 5,1 Ρίχτερ. Κάτοικοι περιοχών όπως οι Μοίρες, το Τυμπάκι, αλλά και χωριά στα σύνορα με το νότιο Ρεθυμνο, βγήκαν από τα σπίτια τους, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα να έχει αναφερθεί οποιαδήποτε ζημιά ή οποιοδήποτε πρόβλημα. Σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή Πυροσβεστικων Υπηρεσιών Κρήτης, Γιώργο Τσικαλά, οχήματα με πυροσβέστες, βρίσκονται ήδη επί ποδός και κάνουν ελέγχους, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα.



Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην πόλη του Ηρακλείου.

