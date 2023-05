Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποκρύπτει το οικονομικό της σχέδιο

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε εκ νέου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του.



«Σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία, ο ελληνικός λαός βλέπει ένα κόμμα, που ως κυβέρνηση έχει φέρει παρακμή στους θεσμούς. Παρακμή στην οικονομία καθώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Εγείρονται ζητήματα πολιτικού ήθους με απίστευτες δηλώσεις του Πρωθυπουργού οι οποίες προσβάλλουν τον ελληνικό λαό, όπως πρόσφατα για τα Τέμπη. Και από την άλλη, υπάρχει ένα κόμμα, που κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Είναι μία συνομοσπονδία απόψεων θολούρας και αποτελούν τους χορηγούς του Μητσοτάκη» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Mega.

Μάλιστα στον απόηχο της απόσυρσης του Γιώργου Κατρούγκαλου από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε δηκτικά: «Γιατί δεν έβγαλε από το ψηφοδέλτιό και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον υπουργό Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για τοπικά νομίσματα; Είναι σοβαρό κόμμα, που θέλει να κυβερνήσει σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εδώ μιλάμε για λάθη τα οποία αγγίζουν τον κ. Τσίπρα γιατί τα κάνει ο ίδιος».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέκρινε το άνοιγμα Τσίπρα στους ψηφοφόρους του Ηλία Κασιδιάρη.

«Είναι δυνατόν να βγάζει ο Κασιδιάρης ανακοίνωση στην οποία προτρέπει τους υποστηρικτές του να μην ψηφίσουν μικρά κόμματα αλλά αυτό που πονά τον Μητσοτάκη, ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Κ. Μπαρμπαρούσης, να λέει “ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ” και την ίδια μέρα να δηλώνει δημόσια ο κ. Τσίπρας “ευπρόσδεκτοι, ελάτε στον ΣΥΡΙΖΑ”; Προσβάλλει τον προοδευτικό κόσμο. Αποδεικνύει περίτρανα το "τανγκό" με αυτούς τους δολοφόνους, γιατί δεν ψήφισε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τσίπρας, την τροπολογία που απαγόρευσε στους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα και των μεταναστών να συμμετέχουν στις εκλογές» σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα απ’ όταν μπήκαμε στο μνημόνιο το 2010. Τον άκουγα να λέει στη Θεσσαλονίκη ότι μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές. Και γιατί έχουμε 5 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους; Διότι τα 2/3 των εσόδων είναι έμμεσοι φόροι που πλήττουν τους πιο φτωχούς και τη μεσαία τάξη. Και, για να τελειώνει αυτή η ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία, εδώ έχω τα στοιχεία του εμπορικού ελλείμματος ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Πορτογαλία. Εμείς είχαμε 12% εμπορικό έλλειμμα το 2022 και θα έχουμε 9,2% το 2023. Και η Πορτογαλία είχε 1,5% εμπορικό έλλειμμα το 2022 και θα έχει 1% πλεόνασμα το 2023. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποκρύπτει ότι οι πολιτικές της στα δημόσια οικονομικά είναι: Ανάπτυξη για λίγους, όλη η Ελλάδα ένα real estate και μισθοί 400-500 ευρώ για τα νέα παιδιά. Αυτό δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης μας πάει σε δημοσιονομική περιπέτεια, διότι η ατζέντα του είναι ατζέντα ακραίου δημοσιονομικού λαϊκισμού» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τις υποκλοπές ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Ο πρωθυπουργός συγκάλυψε τον στενότερό του συνεργάτη, όπως ο κ. Τσίπρας συγκάλυψε τον κ. Παππά. Είμαι ένας πολιτικός, που θέλει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Σεβασμός στη δικαιοσύνη, διάκριση των εξουσιών, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε τη διάκριση εξουσιών, καταπάτησε τα ανθρώπινα δικαιώματα και έστησε το παρακράτος της ΕΥΠ στο γραφείο του. Και τώρα έρχεται να μας πει, μήνες μετά, ότι δεν είμαι εθνικός κίνδυνος. Αλλά μην το λέει σε μένα, εγώ ξέρω τι είμαι. Να το πει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έγραφαν στα social media και υπονοούσαν στις τηλεοράσεις ότι τη μία είμαι πράκτορας της Κίνας, την άλλη πράκτορας της Τουρκίας, ότι έχω προσωπικά θέματα και γι’ αυτό με παρακολουθούσαν. Δεν είναι αυτό κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Σε οποιαδήποτε κανονική ευρωπαϊκή χώρα θα είχε πέσει η κυβέρνηση».

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ο κ. Ανδρουλάκης διασαφήνισε: «Η προανακριτική στοχεύει στα πρόσωπα. Πριν πάμε εκεί, πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρήτου, ώστε η εξεταστική να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία, που θα μας οδηγήσουν στα πρόσωπα. Εγώ δεν κάνω παιχνίδια, γιατί αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας μπορεί να βοηθήσει τα πρόσωπα, αν δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Πρώτα, λοιπόν, εξεταστική επιτροπή χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρήτου με κλήση όλων αυτών που δεν επέτρεψε η Νέα Δημοκρατία να έρθουν στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή».

«Ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι μιλάει σε λωτοφάγους. Υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει ένα κανονικό κράτος. Ποιο; Το κράτος με 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις; Το κράτος που είναι πρωταθλητής των μετακλητών υπαλλήλων; Το κράτος που διόρισε κομματικά παιδιά της Νέας Δημοκρατίας όπως αποκαλύφθηκε μετά την τραγωδία των Τεμπών; Αν δείτε τα βιογραφικά των πρωταγωνιστών στους επίμαχους δημόσιους οργανισμούς, όλοι ήταν παιδιά της ΟΝΝΕΔ. Βάλατε μυαλό κύριοι της Νέας Δημοκρατίας ή συνεχίζετε το ρουσφέτι και το πελατειακό κράτος;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης επαναφέροντας την πρόταση του για στελέχωση των διοικήσεων των οργανισμών και των νοσοκομείων με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προκειμένου «να τελειώνουμε με το κράτος λάφυρο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη».

«Θα προσπαθήσω να έχουμε σταθερότητα» τόνισε σημειώνοντας πως: «Ό,τι είπα, ισχύει. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει προγραμματικές συγκλίσεις, πρωθυπουργός και ισχυρά υπουργεία με πρόσωπα κοινής αποδοχής, που μπορούν να υπηρετήσουν τη προγραμματική σύγκλιση».

Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε διαδικτυακή διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας, που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού καλώντας τους πριν καν ανοίξουν οι κάλπες της 21ης Μαϊου, να εγγραφούν ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις δεύτερες, για να καταδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει τη λαϊκή ετυμηγορία πριν καν αποτυπωθεί. «Όλοι γνωρίζουν που πάει τα πράγματα ο κ. Μητσοτάκης. Δεν συγκυβερνά με το κόμμα του, συγκυβερνά με τη παρέα του. Νομίζετε ότι ένας πολιτικός αρχηγός, ένας πρωθυπουργός ο οποίος έμαθε να διοικεί τη χώρα με τη παρέα του, θα συγκυβερνήσει με ένα κόμμα που θα βάλει αρχές, αξίες, πρόγραμμα; Δεν υπάρχει πλαίσιο συνεννόησης για ένα ΠΑΣΟΚ υποστύλωμα» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

