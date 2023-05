Αθλητικά

Τένις - Όπεν Ρώμης: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους “4”

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει την δυναμική πορεία του με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει ακάθεκτος στο Όπεν της Ρώμης, αποκλείοντας τον ένα αντίπαλο μετά τον άλλον. Ο Έλληνας τενίστας νίκησε στα προημιτελικά και τον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς, στα δύο σετ (6-3, 6-4) και προκρίθηκε στους τέσσερις καλύτερους του Masters 1000 της ιταλικής πρωτεύουσας.

Στα ημιτελικά ο «Στεφ» θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (20/5) τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Όπεν της Ρώμης. Ο Ρώσος τενίστας (Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε 6-2, 6-2 τον Γερμανό Γιανίκ Χάνφμαν, έφτασε τις 18 νίκες σε τουρνουά της σειράς Masters 1000 για το 2023.

Ο Τσιτσιπάς, που ακόμα δεν έχει χάσει σετ στην ιταλική πρωτεύουσα, προκρίθηκε στους ημιτελικούς για δεύτερη συνεχή χρονιά (πέρυσι ήταν φιναλίστ) και τρίτη στην καριέρα του, μετά το 2019 και 2022. Ταυτόχρονα κατέγραψε την 27η νίκη εντός του έτους και 13η στη Ρώμη, ενώ έφερε σε ισορροπία το «ισοζύγιο» απέναντι στον Τσόριτς, με τρεις νίκες και ήττες.

Στο πρώτο σετ οι αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους ως το 3-3. Με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει το 4-3 και αμέσως ύστερα το 5-3 με break το 1-0 ήρθε άνετα με 6-3 ύστερα από 38 λεπτά αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με κεκτημένη ταχύτητα στο δεύτερο σετ, πίεσε πάρα πολύ το σερβίς του Τσόριτς και με νέο break έφτασε γρήγορα-γρήγορα στο 3-1 και λίγα λεπτά αργότερα στο 4-2.

Ο «Στεφ» έφτασε σε break-point και στο έβδομο σετ, αλλά ο Κροάτης το εξάλειψε μειώνοντας σε 3-4 και αμέσως ύστερα πέτυχε το πρώτο δικό του break στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας σε 4-4.

Ο Τσιτσιπάς όμως «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και πήρε το καθοριστικό προβάδισμα (5-4), για να κλείσει σετ και αγώνα στο σερβίς του, που σήμανε πρόκριση στον 29ο ημιτελικό της καριέρας του και έβδομο (πέμπτο στο χώμα) σε Masters 1000.

