Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)

Η Φρουρά πυροβόλησε στα λάστιχα του οχήματος για να σταματήσει τον οδηγό. Δείτε μέχρι που κατάφερε να φθάσει ο εισβολέας.

Για παράνομη είσοδο στο Κράτος του Βατικανού κατηγορείται ο άνδρας, που λαχτάρησε την Φρουρά του Βατικανού.

Άνδρας σαράντα ετών, σε «διαταραγμένη ψυχική κατάσταση» σύμφωνα με τις αρχές, εισέβαλε χωρίς άδεια με το ΙΧ αυτοκίνητό του στο Βατικανό, μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Μπήκε στο κρατίδιο από την κεντρική είσοδο της Αγίας 'Αννας. Όταν Ελβετοί φρουροί και μέλη της χωροφυλακής διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε άδεια κατάφερε να εισέλθει στο Βατικανό, βάζοντας μπρος το αυτοκίνητό και αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Χωροφύλακας πυροβόλησε στα λάστιχα το ΙΧ,, πετυχαίνοντας τον προφυλακτήρα. Ο σαραντάχρονος συνέχισε να οδηγεί το αυτοκίνητο με ταχύτητα και έφτασε μέχρι την αυλή του Σαν Ντάμαζο, όπου ο πάπας Φραγκίσκος υποδέχεται προσκεκλημένους και επισκέπτες του.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από την χωροφυλακή του Βατικανού και υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση. Στην συνέχεια, μετήχθη σε κελλί στην έδρα της χωροφυλακής του Βατικανού.

Η φύλαξη στην είσοδο στο μοναστήρι της Αγίας Μάρθας, στο οποίο διαμένει ο πάπας Φραγκίσκος, ενισχύθηκε και οι πόρτες του έκλεισαν ήδη προτού συλληφθεί ο οδηγός, μόλις το αυτοκίνητο παραβίασε τον έλεγχο στην πύλη της Αγίας 'Αννας.

