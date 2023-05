Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Προβληματισμός για την Κρήτη, “ανησυχία” για τον Κορινθιακό

Οι εκτιμήσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για την σεισμική δραστηριότητα μετά τα 5,1 Ρίχτερ της Πέμπτης στις Μοίρες και η χρονική συγκυρία για τους σεισμούς μεταξύ Πελοποννήσου και Στερέας Ελλάδας.

Προβληματισμό για την σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη, μετά από τα 5,1 Ρίχτερ στις Μοίρες το βράδυ της Πέμπτης, καθώς και για τους συνεχείς σεισμούς στον Κορινθιακό τις τελευταίες ημέρες, εξέφρασε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, «Δεν είναι αμελητέος ένας σεισμός 5,1 Ρίχτερ. Από την άλλη έχουμε έντονη σεισμική ακολουθία που δεν μας επιτρέπει να βεβαιωθούμε αν τα 5,1 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός. Θα χρειαστούν 2-3 ημέρες για αυτό».

«Είναι διαφορετική η εστία του σεισμού που ενεργοποιήθηκε χθες με εκείνη του Αρκαλοχωρίου, όπου πάντως χθες είχαμε έναν σεισμό 3,3 Ρίχτερ, που ήταν ένας καθυστερημένος μετασεισμός», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος επεσήμανε πως υπάρχει «προβληματισμός γιατί το επίκεντρο είναι σε χερσαία περιοχή», ενώ εξέφρασε «επιφυλακτικότητα γιατί η ίδια περιοχή, το 1965, έχει δώσει τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ».

Ερωτηθείς για την συνεχή σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό Κόλπο τις τελευταίες ημέρες, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι «ο Κορινθιακός Κόλπος δίνει μεγάλους σεισμούς, μεγέθους 6 Ρίχτερ και άνω και αυτοί είναι που μας απασχολούν γιατί έχουν και συνέπειες. Δίνει τέτοιους σεισμούς κάθε 25-30 χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε ακριβώς 28 χρόνια μετά από τον προηγούμενο ανάλογο σεισμό, τον Ιούνιο του 1995 στο Αίγιο».

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι «Υπάρχει το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο «Εγκέλαδος» στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξουν κυρίως οι Δήμοι», ώστε να είναι προετοιμασμένοι όλοι ανά πάσα στιγμή για κάθε ενδεχόμενο.

