“Το Πρωινό” - Στηβ Κακέτσης: ο Γιώργος Λιάγκας “λύγισε” και έκανε αποκαλύψεις για τον φίλο του (βίντεο)

Για τον επιχειρηματία που έφυγε από την ζωή μίλησαν στον ΑΝΤ1 πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Λίτσα Διαμάντη, αλλά και η Κατερίνα Στανίση. Συγκινεί το “αντίο” από την Άντζελα Δημητρίου με την οποία υπήρξε ζευγάρι.

Θλίψη στον χώρο του τραγουδιού και όχι μόνο έχει σκορπίσει το άγγελμα του θανάτου του επιχειρηματία Στηβ Κακέτση, σε ηλικία 73 ετών.

Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο στα μέσα Μαρτίου και είχε εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η υγεία του Στηβ Κακέτση επιδεινώθηκε και πέθανε την Πέμπτη σε κέντρο αποκατάστασης.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον θάνατο του Στηβ Κακέτση, κάνοντας αποκαλύψεις για την γνωριμία και την φιλία τους.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στους τελευταίους μήνες της ζωής του επιχειρηματία, στην κηδεία του και στη σχέση του με την Κατιάνα Μπαλανίκα, ενώ μετά από όσα είπε ζήτησε «συγγνώμη» που δεν πήγε να τον δει στο νοσοκομείο.

Λιάγκας: Ο Στηβ Κακέτσης έπαθε δύο εγκεφαλικά

«Όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος, γιατί ο Στηβ Κακέτσης ήταν μόνο 73 ετών –και στα 73 πια ένας άνθρωπος είναι νεότατος- στενοχωριέσαι. Κι εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ γιατί ήταν ένας άνθρωπος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάναμε πολλή παρέα.

Έφυγε χθες το μεσημέρι. Πριν από έναν μήνα περίπου έπαθε ένα εγκεφαλικό. Ενημερώνεται ο κόσμος και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Υγεία. Μπαίνοντας στην πόρτα του Υγεία, παθαίνει δεύτερο εγκεφαλικό. Κι ενώ το πρώτο εγκεφαλικό ήταν πιο ελαφρύ, και ο ίδιος ενημέρωσε ότι δεν ήταν καλά και έτσι τον πήγαν στο νοσοκομείο, με το που περνάει την πόρτα του νοσοκομείου παθαίνει το δεύτερο εγκεφαλικό. Εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα. Για μία εβδομάδα τον κράτησαν στο νοσοκομείο κι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Είπαν στη συνέχεια ότι η υγεία του δεν κινδυνεύει ωστόσο δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τα οικονομικά δεν θα τα πω εγώ γιατί αφορούν τις οικογένειες. Τον μετέφεραν σε άλλο ίδρυμα.

Μάλλον τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία, ο γιος του δεν είναι στην Ελλάδα. Ο Μάκης ήταν στην Αμερική, εκεί όπου ασχολείται με τα οικονομικά και έχει μία ωραία οικογένεια. Είναι ο γιος που απέκτησε με την Κατιάνα Μπαλανίκα. Έχουμε περάσει μέρες και νύχτες μαζί να μου εξομολογείται τον έρωτά του για την Κατιάνα Μπαλανίκα και την Άντζελα Δημητρίου. Τους έζησα και πολύ μαζί με την τελευταία του σύντροφο, την Αννίτα.

Τον έζησα στην ακμή του που όλοι πήγαιναν και τον έγλειφαν. Πήγαιναν στο μαγαζί του από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες κάθε μέρα, φιλίες, με τζετ και τραγουδιστές πήγαιναν καθημερινά, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και υπουργοί. Όταν τα τελευταία χρόνια η ζωή του πήρε μια αντίθετη στροφή και μορφή, έφυγαν σιγά σιγά όλοι από το πλευρό του. Τον εγκατέλειψαν οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του στα δυνατά του με αποτέλεσμα να πουλήσει ένα σκάφος που το είχε πάρει 1 εκ. και το πούλησε 200 – 300 χιλιάρικα. Το σκότωσε για να ξεχρεώσει. Πούλησε και το σπίτι του στον Άλιμο. Πολλοί λίγοι άνθρωποι ήταν στο πλευρό του και παρότι είχαν χωρίσει με την Κατιάνα Μπαλανίκα, εκείνη ήταν στο πλευρό του με την Αννίτα. Καταλάβαινε λίγο. Όλο αυτό το διάστημα δεν είχε πλήρη επαφή ο Στηβ και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή ήταν πολύ μάγκας άντρας, ο ίδιος είχε αντιληφθεί την μεγάλη του πτώση και την οικονομική και την ψυχολογική και η υγεία του είχε κλονιστεί. Δεν μπορούσε να το αντέξει. Κυριολεκτικά πέθανε από τη στεναχώρια του», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Λίγο αργότερα, βουρκωμένος, ο Γιώργος Λιάγκας είπε, «δεν πήγα να τον δω. Και ζητώ και συγγνώμη. Του ζητώ συγγνώμη… Δεν μπόρεσα να τον δω έτσι… Είναι λάθος μου. Δεν είμαι τόσο δυνατός για κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ο Στηβ Κακέτσης ήταν ο άνθρωπος που μου κρατούσε το χέρι όλο το βράδυ».

Στο βίντεο που ακολουθεί, εκτός απο το απόσπασμα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας, φιλοξενούνται δηλώσεις σπουδαίων καλλιτεχνών για τον Στηβ Κακέτση. Μιλούν μεταξύ άλλων η Λίτσα Διαμάντη, που θυμάται πως προσκάλεσε τον εκλιπόντα να έπιστρέψει απο τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και να αγοράσει την "Νεράιδα", αλλά και η Κατερίνα Στανίση που διηγήθηκε πως ο Στηβ Κακέτσης πλήρωσε το νυφικό του γάμου της, το 1983:

Για τον αδελφό του, όπως αποκάλεσε τον Στηβ Κακέτση, μίλησε στην εκπομπή και ο Γιώργος Γερολυμάτος:





Άντζελα Δημητρίου: Πάντα θα σε θυμάμαι, άρχοντα μου

Τον επιχειρηματία με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι στην ζωή, αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram και με ένα κολάζ από κοινές φωτογραφίες τους, η Άντζελα Δημητρίου.

«Μαζί γράψαμε τα πιο σημαντικά κεφάλαια… Όσες σελίδες της ζωής μου κι αν γυρίσω βρίσκω πάντα εσένα ..." Τα ομορφότερα μου χρόνια τα πέρασα μαζί σου… Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί και όλα όσα δώσαμε με αγάπη, τρυφερότερα και σεβασμό ο ένας στον άλλον… Πάντα θα σε θυμάμαι άρχοντα μου και πάντα θα σε έχω στην καρδιά μου! Καλό ταξίδι ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ!!» έγραψε η Άντζελα Δημητρίου, η οποία ήταν από τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του Στηβ Κακέτση.

Ο επιχειρηματίας υπήρξε παντρεμένος με την Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία απέκτησαν ένα γιο. Ο έρωτάς του όμως για την Άντζελα Δημητρίου τον έκανε να χωρίσει από την ηθοποιό.

«Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Η Άντζελα είναι ο λόγος που χώρισα από την Κατιάνα Μπαλανίκα. Έκανα λάθος, βέβαια. Αισθάνομαι τύψεις. Είχα την ευτυχία στο σπίτι μου και την έψαχνα αλλού. Όταν βγήκα από τη φυλακή, χρειαζόμουν μια σύντροφο δίπλα μου. Η Κατιάνα ήταν πολύ απασχολημένη. Το πρωί έκανε γυρίσματα, το βράδυ πήγαινε στο θέατρο. Πολύς κόσμος, μάλιστα τότε είχε διερωτηθεί γιατί είμαι με την Άντζελα. Η Άντζελα ήθελε γάμο και εγώ δεν μπορούσα να παντρευτώ τότε, ούτε και θα το κάνω ποτέ», είχε πει σε συνέντευξή του στο παρελθόν ο Στηβ Κακέτσης, όπως αναφέρει το fthis.gr.

View this post on Instagram A post shared by Angela Dimitriou (@angeladimitriou_official)





