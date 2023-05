Κόσμος

Αλβανία - Μπελέρης: Αποφασίζεται η αποφυλάκισή του ή μη

Από την απόφαση θα εξαρτηθούν οι επόμενες εξελίξεις στο θέμα, που πρωτίστως αφορά στην επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Δημάρχου από τον Φρέντι Μπελέρη.

Την ερχόμενη Δευτέρα (22 Μαΐου), το μεσημέρι, θα αποφασιστεί από το Ειδικό Δικαστήριο Τιράνων, αν θα αποφυλακιστεί ή θα συνεχιστεί η προφυλάκιση του νεοεκλεγέντος δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη και του συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση, όπως έγινε γνωστό από δικαστικές και διπλωματικές πηγές στην αλβανική πρωτεύουσα.

Χθες επισκέφτηκε τον Φρέντη Μπελέρη στις φυλακές Αυλώνας ο Γεν. Γραμματέας του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Χάρης Λαλάκος προκειμένου να δει από κοντά τις συνθήκες κράτησής του και την κατάσταση της υγείας του.

Από την απόφαση της Δευτέρας θα εξαρτηθούν οι επόμενες εξελίξεις στο θέμα, που πρωτίστως αφορά στην επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Δημάρχου από τον Φρέντι Μπελέρη.

Την όλη υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις, πέρα από την Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας και στην Ελλάδα, χειρίζεται πλέον η Εισαγγελία για την πάταξη της διαφθοράς (SPAK).

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ χαρακτήρισε προβληματική τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη.

