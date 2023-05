Πολιτική

Εκλογές: Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 στο φινάλε της προεκλογικής περιόδου

Η τελευταία δημοσκόπηση πριν από το άνοιγμα της κάλπης, πααρουσιάζεται στο κεντριικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Απόψε, Παρασκευή 19 Μαΐου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η τελευταία δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της MARC, πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής.

Ποια είναι τα ποσοστά των κομμάτων, που διεκδικούν την είσοδο τους στη Βουλή;

Ποιον κρίνουν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC. Ο Θωμάς Γεράκης αναλύει τις διαφορές και τις συσπειρώσεις, παρουσιάζει το προφίλ των αναποφάσιστων, αλλά και τις εκπλήξεις, 48 ώρες πριν από τις εθνικές εκλογές.

