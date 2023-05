Πολιτική

Εκλογές: Βαρελά, Κασελάκης, Στάμου για την Χρυσή Αυγή και τις συνεργασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές, στην εκπνοή της προεκλογικής περιόδου, ξιφουλκούν για τα θέματα που κυριαρχούν στην ατζέντα των κομμάτων τις τελευταίες ημέρες.

Καθώς απομένουν ώρες για να ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κομματικοί μηχανισμοί και οι υποψήφιοι βουλευτές ανά την επικράτεια, τα «δίνουν όλα» για να πείσουν όσους περισσότερους πολίτες μπορούν, με περιοδείες, επισκέψεις και συναντήσεις, αλλά και με την συμμετοχή τους σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπου συχνά ο διάλογος και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων είναι έντονα.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου καλούνται να απαντήσουν για τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής, μίλησαν για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, το θέμα που ανέκυψε με τον Γιώργο Κατρούγκαλο που τέθηκε εκτός εκλογικής μάχης, αλλά και το προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, οι:

Εβίτα Βαρελά, υποψήφια βουλευτής Α’ Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφια βουλευτής Α’ Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία Στέφανος Κασελάκης, υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ

υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στάμου, Υποψήφιος βουλευτής Δυτικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Απόψε, Παρασκευή 19 Μαΐου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η τελευταία δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της MARC, πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής.





Ειδήσεις σήμερα:

Βόρεια Ελλάδα: Βίαζε την κόρη του με νοητική υστέρηση και έκανε παιδιά μαζί της

Δόμνα Μιχαηλίδου: Είμαι σε σχέση με τον καλύτερο φίλο μου - Σκέπτομαι την αναδοχή παιδιού

“Το Πρωινό” - Στηβ Κακέτσης: ο Γιώργος Λιάγκας “λύγισε” και έκανε αποκαλύψεις για τον φίλο του (βίντεο)