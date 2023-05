Πολιτική

Εκλογές - Σκέρτσος: Η αποπομπή του "μαρτυριάρη" Κατρούγκαλου ξεκαθάρισε τα διλήμματα της κάλπης

Τι ανέφερε στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πριν τις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άκης Σκέρτσος

«Πιστεύουμε μετά και τη χθεσινή ανάδειξη της κρυφής ατζέντας ΣΥΡΙΖΑ και την κακήν κακώς αποπομπή του μαρτυριάρη Γιώργου Κατρούγκαλου, ότι ο προεκλογικός διάλογος των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων ξεκαθάρισε πολλά πράγματα γύρω από τα διλήμματα της κάλπης και την ύπαρξη ή μη σοβαρής πρότασης διακυβέρνησης από την αντιπολίτευση», σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 'Ακης Σκέρτσος ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε πως μέσα από την αντιπολιτευτική βαβέλ «επιβεβαιώσαμε ότι μόνο η ΝΔ έχει καθαρή θέση και πρόταση διακυβέρνησης. Με σύγχρονο πολιτικό ήθος, με πρόγραμμα οραματικό και ταυτόχρονα κοστολογημένο και ρεαλιστικό για να έχουμε και πολιτική σταθερότητα και οικονομική πρόοδο αλλά και μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στην περαιτέρω σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη και ταυτόχρονα θωρακίζουν την εθνική μας ασφάλεια και κυριαρχία.

Τι λέμε εμείς; Δύο πράγματα. Πρώτον λέμε ότι η νάρκη της απλής αναλογικής αν αντιμετωπιστεί με μία λογική χαλαρής ψήφου από τους πολίτες μπορεί να οδηγήσει βάσιμα σε πολιτική αστάθεια, σε οικονομική στασιμότητα και οπισθοχώρηση, σε αδυναμία διαχείρισης εθνικών απειλών, σε επιστροφή σε πολιτικές που καταδικάστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν το 2019 από τους πολίτες. Όπως είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που κατακρεούργησε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά θα συμβούν εφόσον πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας που θα είναι τι; Κυβερνήσεις ανοχής, κυβερνήσεις ηττημένων, κυβερνήσεις ειδικού σκοπού; Όπως κι αν τις ονομάσουν γιατί κάθε μέρα βρίσκουν και μια νέα εκδοχή, θα είναι κυβερνήσεις ολικού εφιάλτη για τους πολίτες και τη χώρα», τόνισε.

Και πρόσθεσε «Τι άλλο λέμε; Λέμε ότι μέσα σ' αυτή τη βαβέλ η μόνη δύναμη που είναι πολιτικά ειλικρινής και εθνικά υπεύθυνη, είναι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι δεν αναζητούμε τυφλές υποκριτικές και αδιέξοδες συμμαχίες αλλά υποστηρίζουμε ότι μόνο με αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε όσα βήματα κάναμε μπροστά από το 2019 έως σήμερα και είναι πολλά». Τόνισε ότι μόνο έτσι θα μπορούν να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις και απειλές που καραδοκούν στο κατώφλι της χώρας και μόνο έτσι θα γίνουν τα αναγκαία άλματα προς τα μπρος για να περάσουμε από το «μένουμε Ευρώπη» στο «γίναμε Ευρώπη».

Στο σημείο αυτό επανήλθε λέγοντας πως οι ψηφοφόροι επιβεβαίωσαν πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πράγματι κρυφή ατζέντα νέας φοροεπιδρομής στα εισοδήματα των πολιτών προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το εξωφρενικό του πρόγραμμα των 83 δισεκ. ευρώ. «Γι αυτό και επιμέναμε εξαρχής στην ανεξάρτητη κοστολόγηση των οικονομικών μας προγραμμάτων», τόνισε.

Στη συνέχεια ανέτρεξε σε ένα χρονολόγιο κάποιων στιγμών και δηλώσεων της αντιπολίτευσης το προηγούμενο διάστημα που όπως είπε «αναδεικνύουν την αντιπολιτευτική βαβέλ και την αστάθεια που θα έφερνε οποιαδήποτε απόπειρα συνεργασίας τους». Ξεκίνησε με αναφορά σε δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του περασμένου Σεπτεμβρίου στις οποίες έλεγε όχι σε κυβέρνηση ηττημένων και στη συνέχεια σε δηλώσεις του τον Απρίλιο «εφηύρε την κυβέρνηση ανοχής».

Επίσης σε δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη τον περασμένο Μάρτιο «ότι δεν ήθελε ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα, για πρωθυπουργό. Και επιμένει σκληρά σε αυτή τη θέση από τότε μέχρι σήμερα. Θα προτείνει μας είπε έναν άλλο πολιτικό που παραμένει όμως ο άγνωστος x».

Αναφέρθηκε και σε δηλώσεις του κ. Έντμαν από το ΜέΡα25 τον Απρίλιο, για το ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιες από τις πολιτικές που υποστηρίζει το κόμμα του να οδηγήσουν σε κλείσιμο τραπεζών και γι αυτό πρέπει να πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», ενώ και ο κ. Βαρουφάκης μας παρουσίασε το πρόγραμμα εναλλακτικών πληρωμών «Δήμητρα».

Έκανε επίσης αναφορά σε όσα είχε δηλώσει ο κ. Τσακαλώτος για το «τοπικό νόμισμα» και τη συνεπικουρούμενη υποστήριξη της προοπτικής αυτής από τον κ. Βαρουφάκη. Επίσης σε όσα είπε ο κ. Κουτσούμπας για «προεκλογική μούφα» χαρακτηρίζοντας όσα έλεγε ο κ. Τσίπρας περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Ειδική αναφορά έκανε και στα σενάρια καλπονοθείας, όπως είπε στα οποία κατέφυγε ο κ. Τσίπρας στις 7 Μαΐου για κάτι που δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ στη χώρα μας από κανένα κόμμα και ήρθε στο τραπέζι της προεκλογικής συζήτησης από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.

Θύμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την τροπολογία που έβαλε μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη για να έρθει όπως είπε «στις 17 Μαΐου να μας πει ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα ψήφιζαν τη ΧΑ, να τους πάρουμε (εντός εισαγωγικών), να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αποπομπή του κ. Κατρούγκαλου αλλά και σε μια μπερδεμένη αναφορά του κ. Φίλη, μεμφόμενος επίσης το ήθος που επέδειξαν κάποιοι στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου «καθυβρίζοντας και απαξιώνοντας -όπως είπε- μια ολόκληρη ιστορία του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού» για την περίπτωση των αντιδράσεων που προκάλεσαν δηλώσεις του Διονύση Σαββόπουλου.

Αντέτεινε ότι απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση επί τέσσερα χρόνια αλλά και στις τέσσερις εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου απέδειξε πως μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να αντιμετωπίζει προκλήσεις και «τρικυμίες τις οποίες η χώρα δάμασε και έφτασε σε ήρεμα νερά ενώ στο ίδιο διάστημα έγινε πράξη ό,τι υποσχεθήκαμε το 2019», αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Είπε ότι αυτά δεν τα υπενθυμίζει για πανηγυρισμό αλλά για να αποφύγουμε το μηδενισμό.

«Σήμερα η Ελλάδα ακούγεται παντού», τόνισε επισημαίνοντας πως αν όλα τα παραπάνω θεωρούνται σημαντικά «σίγουρα αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι αρκετά για να αποκτήσουμε την πατρίδα που ονειρευόμαστε και αξίζουμε και ταυτόχρονα ας σκεφτούμε τι μπορούμε να κατακτήσουμε με την ίδια δημιουργική ορμή στη νέα μας θητεία».

«Ο κ. Τσίπρας ψαρεύει στα θολά νερά της αντισυστημικής ψήφου, επιθυμεί να εμφανίσει το κόμμα του αντισυστημικό, ενώ δεν είναι, την ώρα που δεν έβαλε πλάτη ώστε να μην ξαναμπεί στη Βουλή το κόμμα Κασιδιάρη. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε πολλούς πολίτες σε ακροδεξιά μορφώματα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 'Ακης Σκέρτσος, απαντώντας σε ερωτήσεις στο μπρίφινγκ των πολιτικών του συντακτών. Σε ερώτηση για τις διερευνητικές εντολές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι «θα περιμένουμε να δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα», ενώ επεσήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας σοβαρός και θεσμικός πολιτικός» επαναλαμβάνοντας ότι «η θέση μας είναι η αυτοδυναμία για να πάει η χώρα μπροστά». Σημείωσε, πάντως, ότι όπως προέκυψε τις τελευταίες 4 εβδομάδες «δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης».

Σε άλλη ερώτηση για το σύστημα παρακολούθησης των εκλογικών αποτελεσμάτων από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σκέρτσος χαρακτήρισε «αδιανόητη προηγούμενη δήλωση του κ. Τσίπρα περί νοθείας του εκλογικού αποτελέσματος».







