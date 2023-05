Life

“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια είναι καθηλωτικά (εικόνες)

Τα επόμενα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγειδευμένοι", κόβουν την ανάσα....

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα 22 Μαΐου - Επεισόδιο 61

Ο Σπύρος ομολογεί τα πάντα στον Δημήτρη, καθώς και την εμπλοκή του Γεράσιμου.

Ο Δημήτρης πιέζει τον Γεράσιμο να του πει πού είναι ο Θοδωρής.

Ο Νίκος ζητάει από τον Χατζή να αναλάβει το διαζύγιό του με τη Χρύσα και να διεκδικήσουν την επιμέλεια της Λίνας. Ο Αλέκος δέχεται υπό έναν όρο. Να τον βοηθήσει να τσακίσουν μαζί την Άννα. Του ζητάει να μαζέψει στοιχεία για τις κινήσεις της, ώστε να τους εξοντώσουν όλους. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Νίκος για να εκδικηθεί τη Χρύσα;

Κι ενώ ο Δημήτρης αποφεύγει την Άννα, εκείνη φτιάχνει χαρούμενη το σπίτι τους και τον πιέζει να έρθει να το δει.

Ο Δημήτρης, καταρρακωμένος, αποφασίζει να μιλήσει στην ανυποψίαστη Άννα. Τελικά, θα της πει την αλήθεια για τον πατέρα του και τον αδελφό του;

Τρίτη 23 Μαΐου - Επεισόδιο 62

Ο Δημήτρης πηγαίνει να βρει την Άννα στο καινούργιο τους σπίτι, έτοιμος να της πει όλη την αλήθεια. Εκείνη είναι τόσο χαρούμενη κι εκείνος διστάζει, δεν ξέρει πώς θα τα καταφέρει να της μιλήσει.

Την ίδια ώρα, ο Ανδρέας, ο Σταύρος, ο Σπύρος και ο Γεράσιμος φτάνουν στο λιμάνι που είναι κρυμμένος ο Θοδωρής. Όμως, όταν φτάνουν εκεί τους περιμένει μία έκπληξη. Ο Θοδωρής έχει εξαφανιστεί.

Ο Αλέκος έχει αποφασίσει να οδηγήσει την Άννα στα πραγματικά γεγονότα, για τον φόνο του πατέρα της. Βάζει μπροστά το σχέδιό του και καταφέρνει να φέρει την Άννα μπροστά στη φρικτή αλήθεια…

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

