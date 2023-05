Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Τα νέα επεισόδια είναι... σπαρταριστά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, “Ποιος Παπαδόπουλος;”, χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία... γεύση από τα νέα, ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑIΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 54

Μετά την πώληση των «Από Καρδιάς», η Περιστέρα νιώθει ότι δεν έχει τι να κάνει και, αφού όλοι μοιάζουν τρομερά απασχολημένοι, αλλά κανείς δεν θέλει τη βοήθειά της, αυτή αποφασίζει να τους την προσφέρει με το ζόρι. Έτσι, παλεύει με τον Αρίστο για να καθαρίσει το γραφείο του, κάνει γενική στην αντιπροσωπεία του, αλλά με… παράπλευρες απώλειες. Ξεμοντάρει τον τροχό κεραμικής της Μελίνας για να τον γυαλίσει, ανακατεύεται στα πόδια της Βιβής στην κουζίνα δίνοντάς της συνεχώς συμβουλές, στέλνει τον Θανάση και τον Γιάννη για γενικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν μέχρι και κολονοσκόπηση, επιμένει να εξετάσει τα αγόρια στα μαθήματά τους, παρόλο που δεν έχει ιδέα από αυτά, και χώνει ολόκληρη την οικογένεια να περιποιηθούν επιτέλους τον κήπο! Φυσικά, το μόνο που καταφέρνει τελικά, είναι να τσακίσει τα νεύρα όλων, που ψάχνουν απελπισμένα τρόπο να την σταματήσουν! Στο μεταξύ, η Στέλλα ανακοινώνει στην Βιβή ότι σκοπεύει να μείνει στο Λονδίνο μετά τις σπουδές της, ενώ ο Αλέξανδρος αποφασίζει ότι ήρθε η στιγμή να κάνει δυναμικά την κίνησή του μαζί της, γιατί ο χρόνος της στην Ελλάδα τελειώνει…

ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑIΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 55

Μετά και την τελευταία τρέλα της Περιστέρας να τους ξυπνήσει όλους χαράματα για να φάνε ζεστές τις φρεσκοφτιαγμένες πίτες της, η Μελίνα αρχίζει τις απελπισμένες προσπάθειες να της βρει μια απασχόληση, για να εκτονώσει εκεί όλα τα αποθέματα ενέργειας που έχει τώρα που δεν δουλεύει. Όμως, η Περιστέρα είναι δύσκολη περίπτωση… Το Τάι τσι το μόνο που καταφέρνει είναι να την εκνευρίσει, παρατάει το τζόκινγκ για να μαζέψει χόρτα και στο μάθημα ιππασίας πιάνει να κάνει λαμπίκο τους στάβλους. Παρόλα αυτά, η Μελίνα, που γίνεται όλο και πιο κουρέλι, συνεχίζει τις προσπάθειες και την πηγαίνει για μαθήματα γαλλικών και φωνητικής στην Λίλα, αλλά δυστυχώς με κωμικοτραγικά αποτελέσματα! Κι αφού ακόμα και τα μαθήματα του τένις εξελιχθούν σε πανωλεθρία για όλους πέρα από τον Γιάννη, που θεωρεί ότι βρήκε το κάλεσμά του, η Μελίνα σκέφτεται μια τελευταία απέλπιδα λύση: να πάνε όλοι μαζί την Περιστέρα για ιστιοπλοΐα με το σκάφος του Παύλου! Έλα, όμως, που την Περιστέρα την «πιάνει η θάλασσα», οπότε θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στη βίλα κακήν κακώς… Κι εκεί, θα τους περιμένει μια μεγάλη έκπληξη…

Συντελεστές

Σενάριο : Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία : Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά – παράσυρση παιδιού: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι

Χαϊδάρι: Ο διαρρήκτης ήταν αστυνομικός!

Πετρούπολη: Χειροπέδες σε 6 μαθητές Γυμνασίου για απόπειρα ληστείας











Gallery