Εκλογές στην Τουρκία - Σοϊλου κατά Ελλάδος: Εντολές από το Λαύριο για ταραχές

Για εντολή να διασπείρουν τον τρόμο στην Τουρκία Κούρδοι τρομοκράτες από το Λαύριο, τη νύχτα του α’ γύρου των εκλογών στις 14 Μαΐου, έκανε λόγο ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

Σε κατηγορίες ότι την ημέρα των εκλογών της 14ης Μαϊου στην Τουρκία υπήρχε σχέδιο από «κουρδικά τρομοκρατικά δίκτυα» προκειμένου να προκληθεί αναστάτωση στη χώρα προέβη ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμαν Σοϊλού, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι οι εντολές για την υλοποίηση του σχεδίου «θα έφταναν από τον καταυλισμό του Λαυρίου».

Ωστόσο υποστήριξε ότι εκείνο το βράδυ η Τουρκία μετέτρεψε τις εκλογές σε γιορτή δημοκρατίας.

Αναλυτικά η δήλωση

«Θα πω κάτι πολύ σαφές, έχουμε πληροφορίες ότι εκείνη τη νύχτα, δόθηκαν οδηγίες από το στρατόπεδο του PKK στο Λαύριο στην Ελλάδα. Υπήρχε εντολή να προκληθεί τέτοιο επεισόδιο και να ξεχυθούν τρομοκράτες στη χώρα, προκειμένου να προκαλέσουν ταραχές στην Τουρκία. Εκείνη τη νύχτα δόθηκαν οδηγίες για προκληθεί αναταραχή.

Αλλά η Τουρκία έδειξε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα εκείνη τη νύχτα και μετέτρεψε τις εκλογές σε μια γιορτή της δημοκρατίας. Έγινε προσπάθεια να προετοιμαστεί το έδαφος για ταραχές αν κέρδιζε το κόμμα ΑΚΡ και ο πρόεδρος Ερντογάν. Πρόκειται για μία απειλή ενάντια στις εκλογές και τη βούληση του έθνους. Αλλά ο κάθε ψηφοφόρος, που πήγε στις κάλπες, τις μετέτρεψε σε μια γιορτή της δημοκρατίας»

