Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Επείγουσα αεροδιακομιδή πρόωρου βρέφους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές ώρες για οικογένεια νεογέννητου βρέφους που χρειάστηκε άμεση διακομιδή με αεροπλάνο, για νοσοκομείο της Αθήνας.

Τέλος καλό όλα καλά στην περιπέτεια για ένα βρεφάκι που βιάστηκε να γεννηθεί.

Η μικρούλα ήρθε στον κόσμο πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αναγκαία η άμεσα αεροδιακομιδή της σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

Αμέσως έλαβαν δράση οι διασώστες του “Χαμόγελου του Παιδιού“, όπου με την εξειδικευμένη Κινητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών, παρέλαβαν τη μικρή ηρωίδα και τη μετέφεραν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, ώστε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για Αθήνα.

Η αποστολή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”:

“Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όπου λάβαμε κλήση από γιατρό νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, για επείγουσα αεροδιακομιδή μιας μικρούλας, που γεννήθηκε βιαστικά, μόλις λίγων ημερών, έχοντας λάβει τη διάγνωση της συγγενούς καρδιοπάθειας… Την κλήση έλαβε ψυχολόγος μας, η οποία άμεσα ενημέρωσε την υπόλοιπη διεπιστημονική μας ομάδα, αλλά και τον γιατρό μας. Ώρα μηδέν… Οι επικοινωνίες πολλές… Και η αγωνία όλων ακόμα μεγαλύτερη!

Οι κοινωνικοί μας λειτουργοί στη Θεσσαλονίκη, επικοινώνησαν άμεσα με τη μητέρα, προκειμένου να την καθησυχάσουν και να της διαβεβαιώσουν πως είμαστε δίπλα της και θα τα καταφέρουμε. Της δώσαμε χρόνο να εκφράσει την αγωνία για το παιδάκι της, το πρώτο της μάλιστα παιδάκι, αλλά και για να αποφορτιστεί.

Στο άκουσμα της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας του παιδιού σου, παγώνεις. Αισθάνεσαι ανήμπορος, χωρίς να έχεις την παραμικρή ιδέα για το πώς να κινηθείς και τι να πρώτο κάνεις, ώστε να μεταφερθεί το παιδί σου, με ασφάλεια σε νοσοκομείο της Αθήνας. Στο Γολγοθά της αυτόν, φροντίσαμε να γίνουμε το στήριγμά της.

Κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών που έπρεπε να πραγματοποιηθούν, βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία με θεσμικούς φορείς, αλλά και τους θεράποντες ιατρούς της μικρής, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, με κύριο γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια και φροντίδα του μωρού.

Η ώρα περνούσε, η αγωνία όλων κορυφωνόταν. Και έτσι κινητοποιηθήκαμε ακόμα παραπάνω, ώστε να κάνουμε το αδύνατο, δυνατό. Και τα καταφέραμε! Κατόπιν πολλών προσπαθειών και επικοινωνιών, όπου τονίζαμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, λάβαμε τα ευχάριστα νέα… Το αεροπλάνο ερχόταν, ώστε να διακομιστεί το παιδί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

Τη σκυτάλη πήραν οι διασώστες μας, όπου με την εξειδικευμένη Κινητή μας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών, παρέλαβαν τη μικρή μας ηρωίδα και τη μετέφεραν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, ώστε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Παράλληλα, ενημερώσαμε τη μητέρα για τα ευχάριστα νέα και πως όλα προχωρούν κανονικά… Στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, ακούστηκε αναστεναγμός. Ο αναστεναγμός της ανακούφισης του γονέα, που έχει το παιδάκι του σε κρίσιμη κατάσταση.

Έφτασαν στην Αθήνα με ασφάλεια! Επισκεφθήκαμε τη μητέρα στο νοσοκομείο, ώστε να είμαστε ξανά δίπλα της και να μην αισθανθεί μόνη της. Συζητήσαμε, αποφορτιστήκαμε, αγκαλιαστήκαμε και μοιραστήκαμε τα ευχάριστα νέα για την πορεία της μικρούλας… Αποδείξαμε, λοιπόν, και επιβεβαιώσαμε για ακόμη μια φορά τον μικρό μας ιδρυτή, Ανδρέα, πως… «Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε”.

πηγή: thestival.gr



Ειδήσεις σήμερα:

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)

Σεισμός στην Κρήτη: Συνεχείς δονήσεις την νύχτα

Τένις - Όπεν Ρώμης: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους “4”