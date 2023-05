Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Ο β’ γύρος των εκλογών, η Οικονομία και ο Κιλιτσντάρογλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, μία εβδομάδα πριν τελειώσει η προεκλογική περίοδος για τον β’ γύρο των εκλογών, αναλύουν στρατηγικές και την “εικόνα” της χώρας.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με την ανάλυση των τελευταίων προεκλογικών δεδομένων στην Τουρκία, ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την λήξη της προεκλογικής περιόδου για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία, ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, στο σημερινό βίντεο «Εννέα μέρες πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών και απαντάμε στο ερώτημα εάν ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έχει ακόμη πιθανότητες να εκλεγεί. Ποια στρατηγική θα ακολουθήσει ο Ταγίπ Ερντογάν και ποια ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Ποια η κατάσταση της οικονομίας;».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Βόρεια Ελλάδα: Βίαζε την κόρη του με νοητική υστέρηση και έκανε παιδιά μαζί της

Δόμνα Μιχαηλίδου: Είμαι σε σχέση με τον καλύτερο φίλο μου - Σκέπτομαι την αναδοχή παιδιού

“Το Πρωινό” - Στηβ Κακέτσης: ο Γιώργος Λιάγκας “λύγισε” και έκανε αποκαλύψεις για τον φίλο του (βίντεο)