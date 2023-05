Πολιτική

Εκλογές: Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Σπανού

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε σήμερα με την υπουργό Εσωτερικών Καλλιόπη Σπανού, για την εξέλιξη της διαδικασίας της προετοιμασίας των εκλογών.

Η κ. Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε την κ. Σπανού για την ενημέρωση και εξέφρασε την ευχή οι εκλογές, που αποτελούν την μεγάλη ώρα της δημοκρατίας, να διεξαχθούν άψογα και με μεγάλη συμμετοχή.

