Πούτιν: η Δύση προσπαθεί να διαλύσει τη Ρωσία

"Πυρά" κατά της Δύσης από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και από ισχυρό σύμμαχό του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Δύση προσπαθεί να σπείρει την διχόνοια μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων και εθνικών ομάδων στην Ρωσία και να διαλύσει τη χώρα σε δεκάδες διαφορετικά κράτη.

Είπε επίσης ότι οι περισσότερες κυρώσεις, με τις οποίες η Δύση πλήττει την Ρωσία, ενισχύουν την ενότητα της ρωσικής κοινωνίας.

Νωρίτερα, ισχυρός σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ συντονίστηκαν με την Ουκρανία για τη δολοφονία δύο εθνικιστών, που τάσσονταν υπέρ του πολέμου, στη Ρωσία και για επιθέσεις εναντίον κρίσιμης σημασίας εθνικών υποδομών σε μια προσπάθεια υπονόμευσης της σταθερότητας.

Αφού η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πέρυσι τον Φεβρουάριο σε μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως τη χαρακτήρισε, το Κρεμλίνο κατηγόρησε τη Δύση ότι εξαπέλυσε πόλεμο δι' αντιπροσώπου εναντίον της.

Η Ντάρια Ντούγκινα, κόρη γνωστού Ρώσου εθνικιστή, σκοτώθηκε σε έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο τον Αύγουστο· ο μπλόγκερ, ειδικός σε στρατιωτικά θέματα, Βλάντλεν Τατάρσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μάξιμ Φόμιν, σκοτώθηκε σε έκρηξη βόμβας τον περασμένο μήνα· και ο εθνικιστής συγγραφέας Ζαχάρ Πριλέπιν τραυματίστηκε σε έκρηξη βόμβας νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Η Ρωσία κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στη Γέφυρα της Κριμαίας τον περασμένο Οκτώβριο και κατηγόρησε τη Δύση ότι βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις στους αγωγούς αερίου Nord Stream τον Σεπτέμβριο.

Ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πάτρουσεφ φέρεται να δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι όλες οι επιθέσεις «σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με τον συντονισμό των αμερικανικών ειδικών υπηρεσιών».

«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Ρωσία συνοδεύονταν από εκστρατεία πληροφόρησης που είχε ετοιμαστεί εκ των προτέρων στην Ουάσινγκτον και το Λονδίνο και που είχε σχεδιαστεί για να αποσταθεροποιήσει την κοινωνικοπολιτική κατάσταση και να υπονομεύσει τα θεσμικά θεμέλια και την κυριαρχία της Ρωσίας», δήλωσε ο Πάτρουσεφ σύμφωνα με το TASS.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους υποστηρίζουν ότι θέλουν η Ουκρανία να επικρατήσει της Ρωσίας. Αν και έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμούν μια απευθείας στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, η Μόσχα υποστηρίζει ότι η Δύση ήδη μάχεται κατά της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν διαψεύσει τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί ανάμειξής τους στο σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream. Η Ουκρανία ποτέ δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας.

Ως πρώην Σοβιετικός πράκτορας που γνώριζε τον Πούτιν από τη δεκαετία του 1970, ο Πάτρουσεφ --που κατηγόρησε τους «Αγγλοσάξονες» για σαμποτάζ στον Nord Stream, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική επίθεση-- θεωρείται από διπλωμάτες ότι είναι ένας από τους ανθρώπους με μεγάλη επιρροή στον Πούτιν. Οι απόψεις και οι αποφάσεις του Πάτρουσεφ δίνουν μια εικόνα για τον τρόπο σκέψης των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Κρεμλίνου, σύμφωνα με διπλωμάτες της Δύσης.

