Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονται

Οι ημερομηνίες πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Ιουνίου.

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουνίου 2023 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων, το πρόγραμμα πληρωμής τους διαμορφώνεται ως εξής:

Την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.