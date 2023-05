Πολιτική

Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες

Η παράσταση νίκης και η αδιευκρίνιστη ψήφος. Ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό.

Λίγες μόλις ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες ο ΑΝΤ1 φιλοξενεί στο "φινάλε" της προεκλογικής περιόδου μεγάλη δημοσκόπηση της MARC.

Την Παρασκευή 19 Μαΐου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και ο Νίκος Χατζηνικολάου, φιλοξένησε την τελευταία δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της MARC, πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν μεταξύ άλλων ποια είναι τα ποσοστά των κομμάτων, που διεκδικούν την είσοδο τους στη Βουλή και ποιον κρίνουν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC. Ο Θωμάς Γεράκης ανέλυσε τις διαφορές και τις συσπειρώσεις, παρουσίασε το προφίλ των αναποφάσιστων, αλλά και τις εκπλήξεις, 48 ώρες πριν από τις εθνικές εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται πρώτος στην ερώτηση "ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύστε περισσότερο" με ποσοστό 38,8%, έναντι του Αλέξη Τσίπρα, που λαμβάνει το ποσοστό του 24,0%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι τρίτος με ποσοστό 5,2%, ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 4,3% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3,6%.

Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 65,5% (21,1%-με διαφορά πάνω από 6 μονάδες και 44,4%-με διαφορά κάτω από 6 μονάδες) και ο ΣΥΡΙΖΑ το 20,5%, με το 15% από το ποσοστό αυτό να πιστεύει ότι η διαφορά θα είναι μικρότερη.

Το 37,4% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στις επερχόμενες εκλογές, έναντι του 27,3% που πιστεύουν το ίδιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να ενισχύσει άλλο κόμα ανεξάρτητα από τον νικητή.

Σχετικά με τις προτιμήσεις στην Κυβέρνηση, το 34,7% θέλει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το 13,4% αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ ενώ όσον αφορά τις συνεργασίες, το 13,2% τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με βασικό κορμό το κυβερνών κόμμα, και το 23,4% να θέλει κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μπροστά με το ποσοστό διαφοράς από τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 7,3% διαφορά.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 33,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 26,1% το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βρίσκεται στο 7,7% το ΚΚΕ στο 5,7% το ΜεΡΑ25 στο 3,5% με την Ελληνική Λύση να ακολουθεί με 3,3% την Πλεύση Ελευθερίας να βρίσκεται στο 2,3% το κόμμα ΝΙΚΗ στο 2% και στο 1% να βρίσκονται το κόμμα ΕΑΝ και Εθνική Δημιουργία.

Σχετικά με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από 34-38%, ο ΣΥΡΙΖΑ από 27,6-31,6%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από 7,5-10,5%, το ΚΚΕ από 5,5-7,5% , η Ελληνική Λύση και το ΜεΡΑ25 από 2,8-4,8% και η Πλεύση Ελευθερίας από 1,9-3,3%

Σχετικά με το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου και την αυτοποθέτηση "χωρίς ταύτιση" απάντησε το 30,2%, "δεξιά" και κεντροδεξιά το 24,2%, "κέντρο" το 25,8% και "κεντροαριστερά" και "αριστερά" το 19,8%.

Η δημοσκόπηση έλαβε χώρα από τις 16 έως της 18 Μαΐου σε 1266 άτομα σε πανελλάδική εμβέλεια.

