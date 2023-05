Πολιτική

Εκλογές: Γεωργιάδης, Τζανακόπουλος και Λοβέρδος με... “ένταση” προς τις κάλπες (βίντεο)

Ένταση στον τηλεοπτικό "αέρα" μεταξύ των τριών υποψηφίων που διασταύρωσαν τα ξίφη τους για ζητήματα της επικαιρότητας στον ΑΝΤ1.

Καθώς απομένουν ώρες για να ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κομματικοί μηχανισμοί και οι υποψήφιοι βουλευτές ανά την επικράτεια, τα «δίνουν όλα» για να πείσουν όσους περισσότερους πολίτες μπορούν, με περιοδείες, επισκέψεις και συναντήσεις, αλλά και με την συμμετοχή τους σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπου συχνά ο διάλογος και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων είναι έντονα.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου καλούνται να απαντήσουν για τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής, μίλησαν μεταξύ άλλων για την υπογραφή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, το θέμα που ανέκυψε με τον Γιώργο Κατρούγκαλο που τέθηκε εκτός εκλογικής μάχης αλλά και για τη δήλωση της Θεανώς Φωτίου οι:

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, εμφανίστηκε από το δημαρχείο του δήμου Αθηναίων, έχοντας δίπλα του και τον Κώστα Μπακογιάννη, καθώς όπως είπε μόλις υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού, με τις ειρωνείες και την ένταση στον αέρα από τους υπόλοιπους δύο να είναι ευδιάκριτες, καθώς όπως είπαν έγινε για ψηφοθηρικούς σκοπούς και έκαναν λόγο για... "θεατρική παράσταση".

Υπενθυμιζεται ότι στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε η τελευταία δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της MARC, πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής.

