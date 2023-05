Κοινωνία

Πλαστογράφος με ...βαρύ παρελθόν συνελήφθη στην Αθήνα

Όλο το υλικό της...δουλειάς του βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν ουκ ολίγες υποθέσεις.

Συνελήφθη, χθες Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 62χρονος κατηγορούμενος για πλαστογραφία και ψευδή αναφορά στην Αρχή.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του πλαστό δελτίο ταυτότητας και πλαστή άδεια οδήγησης, τα οποία χρησιμοποίησε με σκοπό να αποκρύψει τα στοιχεία ταυτότητάς του και να παραπλανήσει τις διωκτικές Αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης και καταδικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 62χρονος διωκόταν με 4 καταδικαστικές αποφάσεις, συνολικής ποινής 10 ετών κάθειρξης, 7 ετών και 6 μηνών φυλάκισης με χρηματική ποινή 153.000 ευρώ, καθώς και με 5 εντάλματα σύλληψης, για φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.500 ευρώ,

9 δελτία ταυτοτήτων και 3 άδειες οδήγησης διαφόρων Αρχών,

33 φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτοτήτων, αδειών οδήγησης και διαβατηρίων διαφόρων Αρχών,

6 φωτοαντίγραφα διαφόρων βεβαιώσεων και βεβαιώσεις απόδοσης ΑΦΜ διαφόρων φυσικών προσώπων,

11 κάρτες και 9 επιταγές διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων,

10 σφραγίδες εταιρειών και 3 λοιπές σφραγίδες μία εκ των οποίων υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα δημοτικής Αρχής,

9 κινητά τηλέφωνα και 21 κάρτες sim και

11 φορητές μονάδες αποθήκευσης (USB).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

