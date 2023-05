Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: να μετατρέψουμε την Κυριακή σε ένα “κόκκινο ορμητικό ποτάμι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα από τον Πειραιά.

«Μπορεί ο λαός μας να κάνει την έκπληξη! Να κάνει αυτό που δεν περιμένουν όλοι όσοι με την πολιτική τους υποθήκευσαν τις ζωές μας, τσάκισαν τα δικαιώματα των εργαζομένων, υπονόμευσαν τη ζωή της νέας γενιάς. Να χάσουν τα λόγια τους, να μην ξέρουν από πού τους ήρθε! Μπορούμε να τα καταφέρουμε! Να αναδειχθεί μέσα από τις κάλπες της Κυριακής ένα πολύ ισχυρό ΚΚΕ, στήριγμα για το λαό!

Και ειδικά εδώ από τον Πειραιά, την πόλη όπου γεννήθηκε το κόμμα μας πριν 105 χρόνια, την πόλη των μεγάλων εργατικών αγώνων! Να κοκκινίσουν ξανά οι γειτονιές του Πειραιά, το Πέραμα, η Νίκαια, το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα, ο Κορυδαλλός. Να γεμίσουν με χιλιάδες κόκκινες ψήφους οι κάλπες, παντού! Να ανασάνει ο λαός της πόλης!» υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία σε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά.

Κάλεσε τους «πάρα πολλούς που σήμερα αποφασίσει να ψηφίσουν ΚΚΕ» να «μην διστάσουν και να μην υποκύψουν σε κανένα εκβιασμό την τελευταία στιγμή».

Είπε ότι περισσότεροι κομμουνιστές βουλευτές «θα είναι στην πρώτη γραμμή, μαζί με το λαό, για να αντιπαλέψουν τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που θα υπηρετήσει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, όποια σύνθεση και να έχει».

Είπε, μεταξύ άλλων, ότι όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει «θα υπηρετήσει με ζήλο τον στόχο της λεγόμενης "δημοσιονομικής σταθερότητας" και τα ματωμένα πλεονάσματα. Θα υπηρετήσει με ζήλο τις επιταγές των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, της ΕΕ. Θα εφαρμόσει τα 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα συνεχίσει τους πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών για να σωθούν οι τράπεζες και να κερδίσουν τα funds. Θα μας εμπλέξει ακόμα πιο ενεργά στα ΝΑΤΟϊκά παιχνίδια και στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη».

«Γι' αυτό η ΝΔ εκβιάζει, όταν λέει ότι αυτό που κρίνεται την επόμενη των εκλογών είναι το αν θα πάρει νέα καθαρή εντολή για να συνεχίσει "με σταθερότητα" το αντιλαϊκό της έργο. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ εκβιάζει το λαό, θέλοντας να υφαρπάξει τις ψήφους των ανθρώπων που αγωνιούν, που θέλουν να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ποια είναι η προοδευτική διακυβέρνηση που μας λένε, όταν στα βασικά δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από αυτό που ζούμε σήμερα; Αλλά, βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ, έτοιμο και πρόθυμο να αποτελέσει συμπλήρωμα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς, δεν έχει απολέσει τις ευθύνες για τη συμμετοχή του σε τόσες και τόσες κυβερνήσεις που λεηλάτησαν τις ζωές μας» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο ΜεΡΑ25 είπε και εξήγησε ότι «ρήξη και όρκοι πίστης στην ΕΕ, δεν πάνε μαζί», σημειώνοντας «προσοχή στους πονηρούς των εκλογών, λοιπόν! Γιατί και αυτοί οι διάφοροι, στις ίδιες ράγες κινούνται».

Αναφέροντας ότι «καμία κυβέρνηση δεν έφερε άμεσα αλλαγές προς το συμφέρον του λαού» υπογράμμισε, ότι «ο λαός είδε άμεσες λύσεις, μόνο όταν ο ίδιος αγωνίστηκε κόντρα σε αυτές τις κυβερνήσεις που τον καταδυνάστευαν» και τόνισε ότι «ο λαός μπορεί να δει και άμεσες λύσεις, μόνο δυναμώνοντας το ΚΚΕ και τον αγώνα του. Γιατί ισχυρό ΚΚΕ και ταυτόχρονα αδύναμα τα κόμματα που θα συγκροτήσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, θα σημάνει, από την επόμενη κιόλας μέρα, ισχυρούς αγώνες και κατακτήσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή του εργαζόμενου».

Όπως εξήγησε «το ΚΚΕ έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί η ίδια η πρόταση εξουσίας και διακυβέρνησής του, έχει ως κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των εκμεταλλευτών του λαού. Αυτή η πρόταση του ΚΚΕ είναι και η ελπίδα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».

Αναφερόμενος στην κατάσταση της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας, είπε ότι «το παράλογο που βιώνουμε έχει όνομα: Λέγεται καπιταλισμός, το σύστημα δηλαδή που ζούμε και κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, που βάζει τα κέρδη του πάνω από τις ζωές μας».

Σε αυτό το παλιό, το ξεπερασμένο σύστημα είμαστε ενάντια και θα το ανατρέψουμε μαζί με το λαό, για να φέρουμε το φωτεινό αύριο. Όλα αυτά, χρειάζονται το λαό πρωταγωνιστή στις εξελίξεις, όχι απλό ψηφοφόρο κυβερνήσεων, έτοιμο να γίνει αφέντης στον πλούτο που παράγει. Σε αυτή λοιπόν την κυβέρνηση, το ΚΚΕ θα είναι μπροστά με όλες του τις δυνάμεις» τόνισε.

«Δεν θα σταματήσουμε ούτε λεπτό να μπαίνουμε μπροστά στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, εκεί που κρίνεται η σταθερότητα για το λαό, για τη ζωή του, για την πρώτη κατοικία του, ενάντια στους πλειστηριασμούς, παντού, όπως κάναμε και την προεκλογική περίοδο. Κρατώντας γερά το νήμα των αγωνιστικών παραδόσεων και της κληρονομιάς του λαού μας. Τιμώντας τα 100 χρόνια της ηρωικής Κοκκινιάς. Τιμώντας την αντιφασιστική νίκη των λαών την 9η Μάη εκεί που χύθηκε το αίμα του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Και όχι ψαρεύοντας χρυσαυγίτικες ναζιστικές ψήφους, όπως έκανε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Είναι ντροπή και αίσχος για κάθε αριστερό, προοδευτικό άνθρωπο αυτά που ξεστόμισε» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Υπέβαλε το ερώτημα «δεν ξέρει ο κ. Τσίπρας, αυτό που ξέρουν όλοι οι Πειραιώτες, ότι οι χρυσαυγίτες, είχαν πάρει εργολαβία την επίθεση των εργοδοτών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στους αγωνιστές συνδικαλιστές και στο ΠΑΜΕ;» και πρόσθεσε:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι -και εδώ στον Πειραιά- ο δήθεν αντιστυστημικός Κασιδιάρης στέλνει τώρα συστημένες ψήφους σε συστημικά κόμματα. Έτσι ήταν, όμως, πάντα η σοσιαλδημοκρατία. Έδινε τη δυνατότητα στους φασίστες να παίζουν τα παιχνίδια τους, γιατί βάφτιζε "προοδευτική" τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, και απογοήτευε λαϊκές δυνάμεις».

«Μία είναι η αντιφασιστική ψήφος μεθαύριο: Και αυτή είναι η ψήφος στο ΚΚΕ που τους πολεμάει και όχι, φυσικά σε αυτούς που τους χαϊδεύουν, για κάποια ψηφαλάκια» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Με αναφορά στο μήνυμα αισιοδοξίας από την ανάδειξη της «Πανσπουδαστικής» σε πρώτη δύναμη ξανά στις φοιτητικές εκλογές, ο Δ. Κουτσούμπας κάλεσε σε ενίσχυση του ΚΚΕ «με κομμουνιστές βουλευτές και στην Α' και στη Β' Περιφέρεια του Πειραιά».

Τόνισε ότι «περισσότερο απ' όλα, η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος ελπίδας και αισιοδοξίας για να δυναμώσει η πάλη για μια συνολικά καλύτερη ζωή. Είναι η μόνη ψήφος που θα τους κόψει τον αέρα, θα δώσει ανάταση ευρύτερα σε όλο το λαό. Είναι το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο της ελπίδας, της περηφάνιας και της εντιμότητας».

«Να μετατρέψουμε την Κυριακή των εκλογών σε ένα κόκκινο ορμητικό ποτάμι από άκρη σε άκρη της χώρας! Μόνοι τους και όλοι μας! Γιατί μόνο ο ο λαός σώζει τον λαό και τη Δευτέρα χρειάζεται ΚΚΕ ακόμα πιο δυνατό! Για να ανοίξουμε το δρόμο, για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό!» κατέληξε στην ομιλία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 18χρονος έκλεβε σπίτια με... ευφάνταστο τρόπο

Τροχαίο - Χαλκίδα: Μετωπική με έναν νεκρό στην Υψηλή Γέφυρα

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)