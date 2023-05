Κόσμος

Γενοκτονία των Ποντίων - Τουρκία: η Ελλάδα θα πρέπει να απαντήσει τί έκανε στην Ανατολία

Η Άγκυρα απαντά προκλητικά στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Γενοκτονία των Ποντίων.

Μία ακόμη ανακοίνωση απάντηση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε η Άγκυρα αυτή τη φορά από το Υπουργείο Άμυνας, με αφορμή την Γενοκτονία των Ποντίων.

Στο προκλητικό κείμενο της ανακοίνωσης, αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι ισχυρισμοί της Ελλάδας, είναι μια πρροσπάθεια διαστρεύλωσης των γεγονότων και αποτελούν ψέματα που αποσκοπούν στην εξαπάτηση του ελληνικού λαού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΑΜ:

"Απορρίπτουμε πλήρως τους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών για τον "Πόντο". Καθώς αυτοί οι ισχυρισμοί, οι οποίοι απέχουν πολύ από κάθε είδους λογική και σκεπτικό, δεν είναι παρά μια προσπάθεια διαστρέβλωσης των ιστορικών γεγονότων.

Όλες οι δηλώσεις των Ελλήνων πολιτικών, οι οποίες δεν βασίζονται σε καμία ιστορική πληροφορία και σε κανένα έγγραφο, είναι ψέματα που αποσκοπούν στην εξαπάτηση του ελληνικού λαού και αποτελούν ένα παράδειγμα". αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

"Όσοι αναζητούν μια ντροπιαστική πραγματικότητα στο παρελθόν του τουρκικού έθνους δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα άλλο από το να εξαπατούν τον εαυτό τους!

Όσοι ονειρεύονται 100 χρόνια πριν, θα πρέπει πρώτα να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Από αυτήν την άποψη, οι Έλληνες πολιτικοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αιματοβαμμένες θηριωδίες των προγόνων τους στην Τρίπολη κατά τη διαδικασία της εξέγερσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της οποίας ήταν υπήκοοι, και κατά την προσπάθεια κατοχής της Ανατολίας μεταξύ 1919-1922, και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να απαντήσουν τι έκαναν στην Ανατολία.

Κατά συνέπεια, όσοι δεν θέλουν να δουν τις θηριωδίες και τις σφαγές στις βρώμικες ημερομηνίες τους, δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν κανένα αποτέλεσμα από τα βρώμικα παιχνίδια αντίληψης με τα οποία επιχειρούν να το καλύψουν και δεν θα μπορέσουν ποτέ να λυτρωθούν από τις ευθύνες τους ενώπιον της ιστορίας."

Νωρίτερα, τα υπουργεία εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, είχαν "σκληρές" ανταπαντήσεις σχετικά με τη Γενοκτονια των Ποντίων.

