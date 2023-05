Πολιτική

Εκλογές - Βαρουφάκης: ως εδώ η σήψη, ώρα για πρώτη φορά ρήξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε κατά την προεκλογική του ομιλία στην Αθήνα, ο Γενικός Γραμματέας του ΜεΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ενθαρρυντικά μηνύματα από όλη τη χώρα, όπου περιόδευσε τις τελευταίες εβδομάδες, μετέφερε στους ψηφοφόρους και στελέχη του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη στην Αθήνα, ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Δημαρχείου).

«Ως εδώ ο θρήνος για το προδομένο δημοψήφισμα. Ώρα για νέα ανατροπή.

Ως εδώ η σήψη. Ώρα για πρώτη φορά ρήξη», υπογράμμισε στην εισαγωγή της ομιλίας του ο επικεφαλής του πολιτικού φορέα. Μιας ομιλίας που ήταν διανθισμένη από τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα του τρέχοντος και του προηγούμενου αιώνα, τη στάση της Αριστεράς σε αυτά ειδικότερα.

«Δεν είμαστε εδώ απλά για να γιορτάσουμε την ενίσχυση μας στη Βουλή, κάτι που, πιστέψτε με, είναι σίγουρο. Όχι, είμαστε εδώ και κάτι πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο όμορφο. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την ανάδυση της νέας μεγάλης αγωνιστικής Αριστεράς, που θα αφήσει τους πάντες με ανοικτά στόματα μετά τις εκλογές αυτής της Κυριακής ή, για την ακρίβεια, μετά τις δεύτερες εκλογές του Ιουλίου. Όταν πια το μνημονιακό τόξο θα έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις εσωτερικές του έριδες και να σχηματίσει άλλη μια μνημονιακή κυβέρνηση, πριν φέρει τα νέα μέτρα που θα τους επιβάλει η τρόικα», εκτίμησε.

Στο σημείο αυτό, μάλιστα, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη δήλωση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργου Κατρούγκαλου: «Ποιο ήταν, νομίζετε, το έγκλημα του κ. Κατρούγκαλου; Ξεστόμισε αυτό που ξέρουν όλοι οι μνημονιακοί, αλλά που το κρατούν επτασφράγιστο μυστικό προ των εκλογών. Είτε με ΝΔ, είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε με κάποιο συνδυασμό ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται μέτρα. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς: Κράτος, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτικός τομέας βουλιάζουν όλο και πιο βαθιά στη μαύρη τρύπα της πτώχευσης. Αυτή είναι η μοίρα όποιας κυβέρνησης τιμά και αποδέχεται το μνημονιακό πλαίσιο. Εμείς ούτε το τιμάμε ούτε και το αποδεχόμαστε».

Παραλλήλως, ο Γ. Βαρουφάκης έκανε ένα μίνι απολογισμό της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας του ΜέΡΑ25 τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, τότε που «μια χούφτα βουλευτών που ιδρώσανε τη φανέλα του "Όχι" (του δημοψηφίσματος) καταθέτοντας δυσανάλογα πολλές, τεχνικά άρτιες, και πολιτικά ριζοσπαστικές Προτάσεις Νόμου, τροπολογίες, ερωτήσεις και επερωτήσεις. Ένα κοινοβουλευτικό έργο που, αν δεν ήξερε κανείς ότι το σήκωσαν ελάχιστοι βουλευτές, θα νόμιζε ότι είχαμε Κοινοβουλευτική Ομάδα 50, 60 ή 80 βουλευτών!».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του υπογράμμισε τρεις παράγοντες που κάνουν το κόμμα, του οποίου ηγείται, να διαφέρει, όπως υποστήριξε, από τα υπόλοιπα κόμματα: «Πρώτον, δεν ζητάμε ανάθεση. Δεύτερον, το συνεκτικό πρόγραμμά μας. Τρίτον, ο σύγχρονος διεθνιστικός, οικολογικός λόγος μας».

Επιμένοντας στον πρώτο παράγοντα, εξήγησε «γιατί απορρίπτουμε την ιδέα της ανάθεσης που ζητούν από τους ψηφοφόρους συστημικά κόμματα, τα οποία κάποτε ήταν στην Αριστερά, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για την αντιδραστική ανάθεση, εμείς αναδεικνύουμε το όραμα ενός ενιαίου μετώπου κινημάτων, οργανώσεων, κομμάτων που θα αποσπάσουν την εξουσία για να την αποδώσουν, για να την επιστρέψουν, σε εκείνους που δεν έχουν εξουσία πάνω στις ίδιες τους τις ζωές, με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα ολοένα και πιο στυγνής εκμετάλλευσης».

Κατά τον Γ. Βαρουφάκη, «στο "ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη" δεν λέμε στον κόσμο "ψηφίστε μας να σας σώσουμε". Στο "ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη" δεν λέμε στα κινήματα των φοιτητών, των εργαζόμενων, της οικολογίας "συνταχθείτε πίσω μας" για να πραγματοποιηθούν τα όνειρα σας, να δικαιωθούν οι αγώνες σας. Όχι, το "ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη" τους ρωτάμε: Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;».

Όπως, εξ άλλου, δήλωσε σε επόμενο σημείο της ομιλίας του, «βλέπουν και φρίττουν με τη δυναμική που έχει το εγχείρημά μας ως μόνο το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της νέας μεγάλης ελληνικής ανυπάκουης, ανιδιοτελούς, ανυπότακτης Αριστεράς. Η οποία προσανατολίζεται σταθερά, με αιχμή του δόρατος το άμεσα εφαρμόσιμο κυβερνητικό πρόγραμμα 100 ημερών για την προστασία των πολλών στον κοινωνικό μετασχηματισμό, που θα φέρει τον αυτοδιαχειριζόμενο, αποκεντρωμένο, οικολογικό, φεμινιστικό σοσιαλισμό του μέλλοντος».

Ταυτοχρόνως, επανέλαβε την απάντησή του προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «'Ακουσα τον κ. Τσίπρα να λέει: "Ο κ. Βαρουφάκης αυτοεξαιρέθηκε από το προσκλητήριο των προοδευτικών δυνάμεων". Όχι κύριε Τσίπρα: Το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη αυτοεξαιρέθηκε από τη διανομή Υπουργείων που οργανώνετε κύριε Τσίπρα σε εκείνους που δέχονται να συγκυβερνήσουν ελέω της ολιγαρχίας με προοδευτικό προσωπείο». 'Αλλωστε, συνέχισε, «για εμάς ρήξη στην πράξη σημαίνει ένα πράγμα: Χωρίς πρότερη διαπραγμάτευση με κανέναν, θα νομοθετήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα 100 Ημερών».

Και, εν κατακλείδι, «για να φύγει, λοιπόν, όχι μόνο ο Μητσοτάκης αλλά και ο υπαρκτός Μητσοτακισμός, απαιτείται ρήξη με το μνημονιακό τόξο, όχι εναλλαγή εντός του μνημονιακού τόξου. Για την ακρίβεια, η ενδομνημονιακή εναλλαγή που πρεσβεύουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αποτελεί εγγύηση της διαιώνισης του Μητσοτακισμού, με άλλο όνομα, στην μετά Μητσοτάκη εποχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Πλεύρης - Σκουρλέτης για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, τις εισφορές και τον Κατρούγκαλο (βίντεο)

Τροχαίο - Χαλκίδα: Μετωπική με έναν νεκρό στην Υψηλή Γέφυρα

Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες