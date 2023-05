Πολιτική

Εκλογές 2023 - Τσίπρας: Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμοστεί κατά γράμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να παρεκκλίνει από το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ", διεμήνυσε στο κλείσιμο της προεκλογικής περιόδου ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ο κύβος ερίφθη: Την Κυριακή ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και την Δευτέρα θα έχουμε κυβέρνηση αλλαγής». Με τον τρόπο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε την βεβαιότητά του για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, που θα ανοίξει τον δρόμο για κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας και πολιτική αλλαγή.

Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην απομάκρυνση Κατρούγκαλου από την εκλογική αναμέτρηση, έδωσε «την κατηγορηματική διαβεβαίωση» ότι το συμβόλαιο αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ «θα εφαρμοστεί κατά γράμμα και ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να παρεκκλίνει ούτε γραμμή». Ακολούθως εξήγησε: «Γιατί εμείς ζητάμε την πρώτη ευκαιρία για να στηρίξουμε τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Ούτε αυξήσεις φόρων και εισφορών προβλέπει το πρόγραμμά μας, μειώσεις προβλέπει στην φορολογία και αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 10.000 ευρώ, κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος, μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προβλέπουμε. Εμείς έχουμε και έναν επιπλέον λόγο: δεν έχουμε μόνο την πολιτική, αλλά και την ηθική υποχρέωση να στηρίξουμε και να δώσουμε ανάσες στη μεσαία τάξη, που φορτώθηκε δυσανάλογα βάρη στα χρόνια των μνημονίων. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες και χειροπιαστές δεσμεύσεις».

Ο ίδιος επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του: «Πώς μπορούν οι Έλληνες πολίτες να τον συγχωρήσουν για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών αλλά και για την συμπεριφορά του μετά; Για την βάναυση προσβολή των χαροκαμένων γονιών; Δεν σέβεται, δεν νιώθει, δεν καταλαβαίνει. Πώς να εμπιστευτεί κανείς το μέλλον του τόπου σε έναν άνθρωπο που δεν νιώθει; Ο λαός δεν θα του συγχωρήσει αυτά που έκανε τέσσερα χρόνια, και την Κυριακή θα τον τιμωρήσει γιατί είναι ασυγχώρητος. Την Κυριακή οι πολίτες θα πουν 'ως εδώ' με την αναξιοκρατία, με την αδιαφορία, με την γενικευμένη αδικία, με την αλαζονεία, με την οικογενειοκρατία. Είμαι βέβαιος, ότι ακόμη και αυτοί οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της ΝΔ, άνθρωποι με συνείδηση, θα αναρωτηθούν ποια απόσταση είναι μεγαλύτερη: της δεξιάς από την αριστερά, ή αυτή που χωρίζει την ανθρωπιά από την αναισθησία. Την Κυριακή θα μιλήσει η συνείδηση ενός λαού που αποστρέφεται την αδικία».

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι «την Κυριακή ο λαός θα δώσει εντολή για κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας μακράς πνοής».

Στο σύνθημα «να 'τος ο πρωθυπουργός» απάντησε: «Το σύνθημα αυτό να μου το φωνάζετε το βράδυ της Κυριακής, όταν η ψήφος του λαού μας θα έχει κάνει έξωση από το Μαξίμου στον κ. Μητσοτάκη». Πρόσθεσε δε, πως «στεκόμαστε 48 ώρες πριν τις εκλογές απέναντί σας με το πρόσωπο καθαρό, με τα χέρια καθαρά και με καθαρή καρδιά, χωρίς έναν λεκέ στο πολιτικό μας μητρώο. Εμείς, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες βγάλαμε την χώρα από τα μνημόνια που άλλοι την έριξαν και αφήσαμε 37 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Είχαμε υποχρέωση να μαζέψουμε 40 δισ. και εκείνοι που μας κατηγορούσαν ότι φέραμε τέταρτο μνημόνιο ξόδεψαν εξήντα δισ.. Αν είχαμε εμείς αυτή την δυνατότητα, δεν θα ήταν έτσι τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Εμείς βάλαμε πάνω από όλα την σωτηρία της πατρίδας και της κοινωνίας και όχι το κομματικό συμφέρον. Ζητάμε, όχι την δεύτερη ευκαιρία, αλλά την πρώτη ευκαιρία, να κυβερνήσουμε χωρίς μνημόνια και τρόικα. Ζητάμε να μας δώσουν μία πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας και να εγκρίνουν οι Έλληνες πολίτες το συμβόλαιο αλλαγής».

Εξήγησε ότι η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει τέσσερα πράγματα: «αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη». Ακολούθως, παρέθεσε τις βασικές δεσμεύσεις του προγράμματος του: «Αναλαμβάνουμε την δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ και Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή. Αναλαμβάνουμε την δέσμευση να αυξήσουμε μετά από 14 χρόνια τους μισθούς στον δημόσιο τομέα, να επαναφέρουμε την 13η σύνταξη, να αποδώσουμε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταργήσουμε την εργασιακή ζούγκλα που καθιέρωσε ο κ. Μητσοτάκης με την επαναφορά του οκτάωρου και την κατάργηση των απλήρωτων υπερωριών. Αναλαμβάνουμε την δέσμευση να ενισχύσουμε το ΕΣΥ που το έχουν αφήσει να καταρρέει. Να φέρουμε ένα νέο μισθολόγιο με 2000 ευρώ για τον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό για να μην φεύγουν οι γιατροί μας στο εξωτερικό και να εντάξουμε το νοσηλευτικό προσωπικό στα βαρέα και ανθυγιεινά. Να αυξήσουμε τις δαπάνες για την παιδεία και να ανοίξουμε τις πόρτες των ΑΕΙ στα νέα παιδιά που τις έκλεισε ο κ. Μητσοτάκης με το χέρι της κ. Κεραμέως. Να αυξήσουμε τους καθηγητές στα ΑΕΙ. Εμείς θα προσλάβουμε καθηγητές και όχι αστυνομικούς, οι αστυνομικοί θα πάνε στις γειτονιές για να προστατεύουν τους πολίτες. Θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια με τη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και με ελέγχους στην αγορά.

Αναλαμβάνουμε την δέσμευση να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη με το πρόγραμμα που έχει συμβάλει η Λούκα Κατσέλη. Αναλαμβάνουμε την δέσμευση να ανακτήσουμε τον δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ. Την δέσμευση να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Αναλαμβάνουμε την δέσμευση για δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, θα στηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία - αυξάνονται γενναία τα επιδόματά τους. Αναλαμβάνουμε ακόμη την δέσμευση να δώσουμε πνοή στον πολιτισμό και να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά».

Στο ίδιο πλαίσιο είπε πως «αναλαμβάνουμε την δέσμευση να αλλάξουμε το κράτος, τον μεγάλο ασθενή, που το κατάντησαν λάφυρο και κομματικό φέουδο. Μόνο εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί εμείς δεν μεγαλώσαμε σαν πρίγκηπες, με την αντίληψη ότι αυτό το κράτος μας ανήκει. Εμείς μεγαλώσαμε με την αντίληψη ότι το κράτος έχει μόνο έναν ιδιοκτήτη, που είναι ο ελληνικός λαός».

Ακολούθως, ο Αλ. Τσίπρας επανέλαβε ότι με τον σχηματισμό κυβέρνησης θα θεσπίσει αμέσως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τρία άρθρα: «Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα τρόφιμα και μηδενικό για ψωμί, γάλα και παιδικές τροφές, μείωση ΕΦΚ και κατάργησή του για τους αγρότες. Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από αυτές τις εξετάσεις. Και τέλος, αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας».

Απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρατήρησε πως «βγήκε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι η αναστολή πλειστηριασμών με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι συνταγματικός παραλογισμός. Εκείνος που υπέγραψε δεκάδες ΠΝΠ για απευθείας αναθέσεις. Τα λέει γιατί θα χάσουν τα funds και οι φίλοι του. Του λέμε ότι δεν θα του κάνουμε την χάρη, θα την σώσουμε την περιουσία της μεσαίας τάξης. Λένε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει πολλά. Για άλλη μία φορά λέω ότι κοστίζει στα funds που θα σταματήσουν να κερδοσκοπούν, θα κοστίσει στα καρτέλ της ενέργειας, των καυσίμων, των τροφίμων και στις εταιρείες που έκαναν ρεκόρ κερδοφορίας εικοσαετίας. Είδατε τι πανικό έχουν; Γιατί ξέρουν ότι θα τους κοστίσει».

Ειδική αναφορά και έκκληση έκανε στους νέους, οι οποίοι όπως ανέφερε, είναι εκείνοι που θα κρίνουν αυτή την εκλογική μάχη, καθώς «είναι εκείνοι που πάντα κινούσαν τον τροχό της ιστορίας. Οι νέες και οι νέοι, αυτοί ήταν πάντα μπροστά σε όλες τις μεγάλες νίκες του λαού μας. Θέλω να τους πω, τούτη την ώρα έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε μία κυβέρνηση που συνθλίβει τα όνειρα και τις ελπίδες σας, και από την άλλη στην προοπτική να ονειρεύεστε και να ζήσετε με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να τους τιμωρήσετε. Ποια όμως είναι η πιο βαθιά ψήφος τιμωρίας; Είναι εκείνη που θα κάνει την κυβέρνηση να ηττηθεί. Και ο τρόπος για να ηττηθεί, είναι να χάσει ο κ. Μητσοτάκης τις εκλογές και να νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά. Η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο σκληρή τιμωρητική και βαθιά αντισυστημική ψήφος. Το μήνυμά μου στους νέους ανθρώπους είναι: αυτή την Κυριακή πάμε μαζί για να ρίξουμε στον κουβά τις δημοσκοπήσεις και να κάνετε εσείς την έξωση στον κ. Μητσοτάκη από το Μαξίμου. Η μέρα αυτή είναι πολύ κοντά. Η Κυριακή της νίκης έφτασε και μπορούμε να πετύχουμε μία μεγάλη νίκη του λαού».

Ακολούθως απευθύνθηκε στις αριστερές δυνάμεις: «Τι θα σημάνει πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές; Θα σημάνει εντολή σχηματισμού σχηματισμού κυβέρνησης. Η εντολή δεν θα είναι μόνο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Θα είναι εντολή 'συνεννοηθείτε αναλάβετε τις ευθύνες σας δώστε στον λαό κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας μακράς πνοής'».

Απευθυνόμενος προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Αφήστε τους ανιστόρητους διμέτωπους και ελάτε να αρπάξουμε την ευκαιρία και να φτιάξουμε προοδευτική κυβέρνηση. Εμείς απλώνουμε χέρι συνεργασίας. Εκείνοι που επιμένουν στον ανιστόρητο διμέτωπο, βοηθούν τη ΝΔ. Ένα πράγμα έμαθα από αυτή την παράδοση και από τον μεγάλο ηγέτη της προοδευτικής παράδοσης: ότι έλεγε, πως ένα είναι το μέτωπο για την δημοκρατική παράταξη - η δεξιά είναι. Έτσι κι εμείς, αυτό λέμε: Ένα μέτωπο έχουμε με τον κ. Μητσοτάκη και την χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Δύο είναι τα ενδεχόμενα την Κυριακή: Είτε ΝΔ και συγκάλυψη, είτε ΣΥΡΙΖΑ και δικαιοσύνη, είτε ΝΔ και οικογενειοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ και αξιοκρατία, είτε ΝΔ και διαιώνιση της αδικίας, είτε επιστροφή της δικαιοσύνης. Αυτά τα δύο ενδεχόμενα έχει ο λαός, είπε ο κ. Τσίπρας. «Αλλαγή και δικαιοσύνη ή Μητσοτάκης; Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει αποφασίσει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή και κυβέρνηση αλλαγής την Δευτέρα».

Κλείνοντας από την Πάτρα την προεκλογική του καμπάνια, μετέφερε μήνυμα ελπίδα και αισιοδοξίας. «Κλείνω ζητώντας να συνειδητοποιήσετε ότι η αλλαγή μας χτυπάει την πόρτα. Ανοίξτε τις πόρτες με την ψήφο σας!».

Ειδήσεις σήμερα: Euroleague: Τελικός με Ολυμπιακό - Ρεάλ Μαδρίτης

Εκλογές 2023: Συνεχής ενημέρωση με τη “σφραγίδα” του ΑΝΤ1

Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες