Euroleague: Ο Σέρχιο Γιουλ πρώτος σκόρερ σε final four

Στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της Euroleague πέρασε ο Ισπανός γκαρντ.

Στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της Euroleague σε φάιναλ φορ πέρασε το βράδυ της Παρασκευής (19/5/2023) ο Σέρχιο Γιουλ.

Ο Ισπανός γκαρντ σημείωσε 5 πόντους στον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα οδηγώντας την ομάδα του, Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό... όπου περιμένει ο Ολυμπιακός. Με αυτούς τους 5 πόντους έφτασε τους 196 σε φάιναλ φορ και ξεπέρασε κατά δύο πόντους (σσ. 194) τον άλλοτε σπουδαίο Αμερικανό, Τζέι Αρ Χόλντεν που είχε φορέσει τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της ΑΕΚ

Ο Σέρχιο Γιουλ είχε αγωνιστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό στις δύο προηγούμενες από τις τρεις συνολικά φορές που έχουν βρεθεί στο παρελθόν να διεκδικούν το τρόπαιο οι δύο ομάδες: το 2013 στο Λονδίνο και το 2015 στη Μαδρίτη. Την Κυριακή (21/5) θα είναι η 3η φορά για τον Γιουλ και 4η για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μαζί με τον Γιουλ, στον τελικό του Λονδίνου και της Μαδρίτης, τη φανέλα φορούσαν και οι Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Ρούντι Φερνάντεθ από τους παίκτες της «βασίλισσας» φέτος.

