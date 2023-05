Πολιτική

Εκλογές - Καραμπατζός: Η επόμενη ημέρα, οι διερευνητικές εντολές και οι δεύτερες εκλογές (βίντεο)

Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εξήγησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" την διαδικασία που θα ακολουθηθεί την επομένη των εκλογών.



Για την επόμενη ημέρα των εκλογών της 21ης Μαΐου, τις διερευνητικές εντολές και το πώς θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση εξήγησε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνης Καραμπατζός, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Ο κ. Καραμπατζός εξήγησε την διαδικασία για τις διευρευνητικές εντολές σε περίπτωση που στις εκλογές δεν προκύψει αυτοδυναμία για κάποιο από τα κόμματα.



την πρώτη διερευνητική εντολή παίρνει το κόμμα που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, τότε την παίρνει το δεύτερο κόμμα και αν και πάλι δεν υπάρξει συμφωνία τότε την παίρνει το τρίτο κόμμα.

Ωστόσο, εξήγησε ότι υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα να μην θέλει να κάνει χρήση της διερευνητικής εντολής, τότε αυτή περνάει στο επόμενο κόμμα.



Όπως ανέφερε ο κ. Καραμπατζός όταν λήξει η περίοδος των τριών διερευνητικών εντολών τότε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάει σε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών είτε κατά μόνας, είτε όλοι μαζί και να δεν υπάρξει συμφωνία τότε πάμε σε νέες εκλογές, με υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία θα οριστεί.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να πάμε σε δεύτερες εκλογές και το πότε αυτές θα διεξαχθούν, ο κ. Καραμπατζός σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση το πιο πιθανό είναι να γίνουν στις 2 Ιουλίου, με το σενάριο για εκλογές στις 25 Ιουνίου να είναι «οριακά εφικτό», όπως είπε. Παράλληλα, ο αναφέρθηκε και στους βουλευτές που μπαίνουν στην λίστα στην περίπτωση των δεύτερων εκλογών.

