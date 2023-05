Τεχνολογία - Επιστήμη

Στέφανος Αρετάκης: Ο διακεκριμένος Έλληνας μαθηματικός που έχει θεώρημα με το όνομά του (βίντεο)

Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Τορόντο μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα". Τι είπε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα.



Ο Στέφανος Αρετάκης, ο διακεκριμένος Έλληνας μαθηματικός, καθηγητής του πανεπιστημίου του Τορόντο, που ανακάλυψε θεώρημα το οποίο αναγνωρίζεται παγκοσμίως με το όνομά του, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Ο Στέφανος Αρετάκης απέδειξε μαθηματικά την ύπαρξη μιας νέας αστάθειας εν ονόματι “ακραίων” Μελανών Οπών, η οποία φέρει τιμητικά το όνομα του “αστάθεια Αρετάκη” και αποτελεί αντικείμενο μελετών στην επιστήμη της Φυσικής σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987 και πήγε δημοτικό στο Παγκράτι. Οι γονείς του μετακόμισαν στην Πάτρα κι εκεί πήγε γυμνάσιο και λύκειο, ενώ πέρασε και στο Μαθηματικό στην ίδια πόλη, θέτοντας ως μοναδικό στόχο να το τελειώσει με άριστα. Και τα κατάφερε, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του μέσα σε 1.5 χρόνο σπάζοντας κάθε ρεκόρ.



Σήμερα, ο Έλληνας επιστήμονας στα 35 του χρόνια, είναι Επίκουρος Καθηγητής στα Θεωρητικά Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και απολαμβάνει την παγκόσμια αναγνώριση.

Ο Στέφανος Αρετάκης μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» περιέγραψε τις συνθήκες εργασίας στο πανεπιστήμιο του Τορόντο, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα. Όπως είπε «η Ελλάδα είναι στην σκέψη μου, είναι ο τόπος μου, είναι μαγικό μέρος», ωστόσο μεταξύ άλλων σημείωσε ότι δεν αισθάνεται κάποια πίεση να γίνει καθηγητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

«Είμαι τυχερός που συνεργάζομαι με το πανεπιστήμον του Τορόντο, οι συνθήκες είναι τέλειες και υπάρχει μεγάλη ευελιξία να είμαι εκτός Τορόντο και να έρχομαι στην Ελλάδα» ανέφερε ακόμα ο κ. Αρετάκης.

