Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες στα ΜΑΤ στην Χαριλάου Τρικούπη

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκαν άνδρες των ΜΑΤ έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Επίθεση με πέτρες και μπουκάλια πραγματοποίησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ομάδα αγνώστων που βγήκε από τα στενά των Εξαρχείων, εναντίον της στατικής διμοιρίας των ΜΑΤ, που βρίσκεται έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ επί της οδού Χαρ. Τρικούπη, λίγες ώρες πριν την κάλπη.

Οι δράστες διέφυγαν χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν φθορές και η αστυνομία δεν προχώρησε σε προσαγωγές υπόπτων.

