Αθλητικά

Περιστέρι: Οπαδική επίθεση δέκα ατόμων σε τέσσερις νεαρούς

Νέο οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Περιστέρι. Πώς ξεκίνησαν όλα.

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Περιστέρι και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Χίου, με θύματα δύο 20χρονους και δύο 19χρονους, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο δέκα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες, αφού πλησίασαν τους τέσσερις νεαρούς, τους ρώτησαν τι ομάδα είναι. Τότε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, πιιθανότατα μαχαίρι, τραυμάτισαν τον έναν 20χρονο, προκαλώντας εκδορές στην πλάτη και στους γοφούς.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου.

