Καλαμάτα: Απόπειρα βιασμού από 35χρονο κατήγγειλε νεαρή

Εφιαλτικές στιγμές για μια 24χρονη κοπέλα. Τι κατήγγειλε στην Αστυνομία. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.



Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε μια 24χρονη Γερμανίδα στην Καλαμάτα, όταν ένας 35χρονος Βούλγαρος την παρακολούθησε και προσπάθησε να τη βιάσει, όπως κατήγγειλε η ίδια.

Η απόπειρα βιασμού, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η κοπέλα, σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 35χρονος την πλησίασε και αρχικά την θώπευσε στους γλουτούς, ενώ στη συνέχεια με σωματική βία προσπάθησε να της βγάλει τα ρούχα για να την βιάσει.

Η νεαρή κοπέλα αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, εντόπισαν τον 35χρονο και του πέρασαν χειροπέδες και από τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του μια μεταλλική βέργα 82 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και για το νόμο περί όπλων.

