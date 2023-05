Αθλητικά

Final Four - Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας, η ομιλία στα αποδυτήρια και το... “κανένας πανηγυρισμός” (βίντεο)

Τι είπε στους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την νίκη κόντρα στην Μονακό και την πρόκριση στον τελικό.



Ο Ολυμπιακός πέρασε το εμπόδιο της Μονακό και πλέον περιμένει τη Ρεάλ την Κυριακή (21/5, 20:00) στον τελικό του Final Four της Euroleague στο Κάουνας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του στην ομιλία που έβγαλε στα αποδυτήρια, ειδικά για την εκπληκτική τρίτη περίοδο.

Ωστόσο, τους παρακάλεσε να αφήσουν στην άκρη τους πανηγυρισμούς, καθώς έχουν μία δουλειά να τελειώσουν την ερχόμενη Κυριακή.

"Συγχαρητήρια για την 'απάντησή' σας στο δεύτερο ημίχρονο, αντιπροσωπεύσαμε την ομάδα μας, το κλαμπ και τους οπαδούς μας, με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα είκοσι λεπτά. Αυτό το τρίτο δεκάλεπτο που κυριαρχήσαμε, κερδίσαμε με 27-2, που είναι ρεκόρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας.

Η άμυνα που παίξαμε που μας έδωσε αυτοπεποίθηση στην επίθεση, ήταν κάτι αξιοσημείωτο, πολύ αξιοσημείωτο. Σπουδαία δουλειά. Τώρα, ας ηρεμήσουμε, κανένας πανηγυρισμός σας παρακαλώ, έχουμε τη 'δουλειά' που αρχίσαμε νωρίς τον Οκτώβρη. Συγχαρητήρια παιδιά" ανέφερε συγκεκριμένα.

