Κοινωνία

Ηλιούπολη: Ακολουθούσαν γυναίκες, τις αγκάλιαζαν και άρπαζαν αλυσίδες από τον λαιμό τους

Αναζητούνται οι συνεργοί της που διέφυγαν, ενώ εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις περιπτώσεις σε Γλυφάδα και Άλιμο.

Συνελήφθη 30χρονη ημεδαπή για απόπειρα ληστείας σε βάρος πεζής με τη μέθοδο του εναγκαλισμού στην περιοχή της Ηλιούπολης

εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις κλοπών με την ίδια μέθοδο

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (19-5-2023), στην Ηλιούπολη, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 30χρονη ημεδαπή, για ληστεία κατά συναυτουργία και κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 53χρονου ημεδαπού και ενός ακόμα άγνωστου ατόμου, συνεργών της οι οποίοι αναζητούνται, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία και κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (19-5-2023),η 30χρονη αφού αποβιβάσθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 53χρονος συνεργός της, προσέγγισε ημεδαπή που κινούνταν πεζή στην περιοχή της Ηλιούπολης και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και χρήση ήπιας σωματικής βίας, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρυσή αλυσίδα από το λαιμό της, πλην όμως έγινε αντιληπτή και ακινητοποιήθηκε.

Μετά από άμεση κινητοποίηση, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατέφθασαν στο σημείο και οδήγησαν τη δράστιδα στο Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης όπου συνελήφθη, ενώ ο 53χρονος συνεργός της διέφυγε με το προαναφερόμενο όχημα.

Από την επακόλουθη προανάκριση που διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης εξιχνιάστηκαν τρείς περιπτώσεις κλοπών με την ίδια μέθοδο σε βάρος πεζών ηλικιωμένων ατόμων, στις περιοχές του Αλίμου και της Γλυφάδας.

Η συλληφθείσα, η οποία κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

