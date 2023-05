Πολιτική

Εκλογές: Ο Κουτσούμπας στην Καλογρέζα με φίλους και συνεργάτες (εικόνες)

Τι είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με τους δημοσιογραφους.



Στιγμές χαλάρωσης με στελέχη του κόμματος, φίλους, συνεργάτες, υποψήφιους βουλευτές του κόμματος, πολιτικούς συντάκτες μοιράστηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε μεζεδοπωλείο στην Καλογρέζα, περιοχή του Βόρειου Τομέα Αθηνών όπου είναι και υποψήφιος. Παρών και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας Θανάσης Παφίλης.

Το μεσημέρι του Σαββάτου κύλησε σε κλίμα αισιοδοξίας για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Δ. Κουτσούμπας συνομιλώντας με δημοσιογράφους.

Ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμβολή τους στην εκλογική μάχη, εξέφρασε την ελπίδα του για καλά αποτελέσματα, για ένα δυνατό ΚΚΕ παρακαταθήκη για τους αγώνες, που όπως τόνισε, συνεχίζονται έτσι κι αλλιώς από Δευτέρα.

Μεταξύ των παρευρισκομένων διακρίναμε τους Γ. Μαργαρίτη, Δ. Τσακνή, Π. Θαλασσινό, Β. Κορακάκη, Μ. Ανδρουλιδάκη, Θ. Παπαδόπουλο, Ελένη Γερασιμίδου, Αντ. Ξένο, Αγγελική Ξένου, Π. Ορκόπουλο με τη σύζυγό του Νίκη Χατζίδου, τον μουσικό και ενορχηστρωτή Γιάννη Παπαζαχαριάκη, την Έρη Ρίτσου, την Σεμίνα Διγενή, την Λιάνα Κανέλλη, την Ελένη Ράντου, τον Β. Σερίφη και την Κατερίνα Στικούδη.

Επίσης, παρευρίσκονταν η μεσόφωνος Λύδια Αγγελοπούλου, ο τενόρος Σταμάτης Μπερής και ο ποδοσφαιριστής Νίκος Παπαδόπουλος.

