Εκλογές - Τσίπρας: Χαλαρή κουβέντα με δημοσιογράφους στο Μικρολίμανο (εικόνες)

Η συζήτηση περιεστράφη στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που τελείωσε, αλλά και στον τελικό του μπάσκετ αύριο το απόγευμα

Αισιόδοξος για το αυριανό αποτέλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας υποδέχτηκε τους πολιτικούς συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε εστιατόριο στον Πειραιά, στην καθιερωμένη συνάντηση την παραμονή των εκλογών.

Σε χαλαρή διάθεση ο Αλ. Τσίπρας σχολίασε ότι βρίσκεται στην έδρα του Ολυμπιακού που αγωνίζεται αύριο στο final four και πρόσθεσε με νόημα ότι θα πρέπει να αναμένουμε δηλώσεις μετά τις 11 μμ.

Έκανε λόγο για «πυκνή» προεκλογική περίοδο με πολλές συγκεντρώσεις και συνεντεύξεις και ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους που «έτρεξαν» μαζί του.

Αύριο το πρωί στις 9.30 θα ψηφίσει στην Κυψέλη.

