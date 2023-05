Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε ανήλικη: Κακουργηματική δίωξη στον συνταξιούχο εκπαιδευτικό

Ο συνταξιούχος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι ασέλγησε σε βάρος 14χρονης, στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα



Στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 72χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός, που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι ασέλγησε σε βάρος 14χρονης, στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας τού απήγγειλε δίωξη για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου (από εκπαιδευτικό), σε βαθμό κακουργήματος. Μέχρι να απολογηθεί ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, όπου απευθύνθηκαν η ανήλικη και η μητέρα της. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, όλα συνέβησαν χθες το πρωί στο σπίτι τους σε περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Ο 72χρονος έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στην 14χρονη, και όταν αυτή ένιωσε κουρασμένη, και ξάπλωσε για λίγη ώρα, εκείνος προέβη στην αποτρόπαια πράξη.

