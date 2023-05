Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Άρχισε η ψηφοφορία των Τούρκων του εξωτερικού για το δεύτερο γύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο εξωτερικό, περίπου 3,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας.





Οι Tούρκοι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν από σήμερα να ψηφίζουν για το δεύτερο γύρο των τουρκικών προεδρικών εκλογών. Ο απερχόμενος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο των εκλογών στις 14 Μαΐου, όμως δεν κατάφερε για λίγο να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία με πάνω από 50% ώστε να αποφύγει ένα δεύτερο γύρο.

Ο Ερντογάν θα μονομαχήσει τώρα με τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο. Στην Τουρκία, περίπου 61 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάνε στις κάλπες στις 28 Μαΐου για να επιλέξουν ανάμεσα στους δύο υποψηφίους.

Στο εξωτερικό, περίπου 3,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας. Η μεγαλύτερη διασπορά βρίσκεται στη Γερμανία, όπου ζουν περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι με τουρκικές ρίζες. Από την ομάδα αυτή, περίπου 1,5 εκατομμύριο μπορούν να ψηφίζουν στις τουρκικές εκλογές.

Στη Γερμανία, οι Τούρκοι ψηφοφόροι έχουν περιθώριο μέχρι τις 24 Μαΐου για να ψηφίσουν σε 17 σημεία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την τουρκική εκλογική αρχή. Στο Βερολίνο, σύμφωνα με την τουρκική πρεσβεία, οι άνθρωποι μπορούν επίσης να ψηφίζουν μέχρι την Τετάρτη στο τουρκικό γενικό προξενείο στην περιφέρεια Σαρλότενμπουργκ-Βίλμερσντορφ.

Η πρεσβεία λέει πως οι Τούρκοι και τα πρόσωπα με διπλή, γερμανική και τουρκική υπηκοότητα από το Βερολίνο και το Βραδεμβούργο μπορούν να ψηφίσουν εφόσον έχουν ήδη καταγραφεί στους καταλόγους πριν από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με την πρεσβεία, περίπου 64.000 ψηφοφόροι ψήφισαν στο γενικό προξενείο κατά τον πρώτο γύρο. Η Τουρκική Ομοσπονδία Βερολίνου-Βραδεμβούργου (TBB) λέει πως και οι δύο παρατάξεις κινητοποιούν τους υποστηρικτές τους στο Βερολίνο για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, περίπου 65% των ψηφοφόρων στη Γερμανία ψήφισαν τον Ερντογάν, πράγμα που σημαίνει πως ο απερχόμενος πρόεδρος είχε καλύτερη επίδοση στη Γερμανία και άλλες χώρες απ’ ό,τι στην Τουρκία.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ψήφος και με την ταυτότητα από το wallet του κινητού (βίντεο)

Εκλογές 2023: Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ψηφίσετε

Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)