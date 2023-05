Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία – Γενοκτονία των Ποντίων: Ντελίριο κατά της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Στις 29 Μαΐου θα γιορτάσουμε την εκλογική νίκη μαζί με την άλωση της Κωνσταντινούπολης», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφορές ακόμη και στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν μια βδομάδα πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία. Η Άγκυρα ανέβασε τους τόνους και με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Στις 29 Μαΐου θα γιορτάσουμε την εκλογική νίκη μαζί με την άλωση της Κωνσταντινούπολης», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν καθώς η επέτειος της άλωσης συμπίπτει με την επομένη της εκλογικής διαδικασίας.

Στο μεταξύ μια βδομάδα πριν τις εκλογές στην Τουρκία η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε ψέματα τα όσα λένε οι Έλληνες πολιτικοί για τον Πόντο. Υποστήριξε ακόμη ότι οι δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών δεν βασίζονται σε καμιά ιστορική πληροφορία και σε κανένα έγγραφο.

Αλλά και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε χθες ότι ορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα. Έκανε λόγο για ανιστόρητους ισχυρισμούς που στοχοποιούν την Τουρκία αλλά και για θηριωδίες και αιματηρή εισβολή του ελληνικού στρατού στην Ανατολία.

Κατηγόρησε τους Έλληνες πολιτικούς ότι χρησιμοποιούν εργαλεία όπως η παραπλάνηση, η διαστρέβλωση, η κατασκευή, το ψέμα και η αντιστροφή της αλήθειας προκειμένου να απαλλαγούν, όπως ισχυρίζεται, από την υστερία που βασίζεται στην τουρκοφοβία.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ψήφος και με την ταυτότητα από το wallet του κινητού (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε ανήλικη: Κακουργηματική δίωξη στον συνταξιούχο εκπαιδευτικό



Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)