Κόσμος

Ρωσία: “Κολοσσιαίος κίνδυνος” για τις χώρες που θα προμηθεύσουν F- 16 στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες απειλές από τη Ρωσία για όσες χώρες βοηθήσουν τη Ρωσία με οπλισμό. Η δήλωση ου υφυπουργού Εξωτερικών.

Οι δυτικές χώρες διατρέχουν "κολοσσιαίο κίνδυνο" αν προμηθεύσουν την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη F-16 , δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Γκρούσκο απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση προμήθειας των F-16, τα οποία η Ουκρανία έχει ζητήσει από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία δεν έχει ακόμη αποσπάσει κάποιες δεσμεύσεις για παράδοση των μαχητικών, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε χθες στους ηγέτες της G7 ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει τα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα από μέλη της Συμμαχίας για τους ουκρανούς πιλότους των F-16, ανακοίνωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

"Βλέπουμε ότι δυτικές χώρες παραμένουν προσκολημμένες στο σενάριο της κλιμάκωσης. Αυτό περιλαμβάνει κολοσσιαίους κινδύνους για τις ίδιες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα ληφθεί υπόψη σε όλα τα σχέδιά μας και διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει", είπε ο ίδιος.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ψήφος και με την ταυτότητα από το wallet του κινητού (βίντεο)

Χανιά – παράσυρση παιδιού: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι

Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)