Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπαχμούτ: Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν την κατάληψη της πόλης

Την ανακοίνωση έκανε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, αλλά οι Ουκρανοί διαψεύδουν κάνοντας λόγο για σφοδρές μάχες στην πόλη και για "κρίσιμη κατάσταση".

Ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έχουν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Μπαχμούτ, της πόλης που έχει ελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας για τη σφοδρότητα των μαχών και την πολύμηνη διάρκειά τους, κάτι το οποίο διαψεύδει ο ουκρανικός στρατός λέγοντας ότι οι άνδρες του συνεχίζουν τις μάχες εκεί με τον ουκρανό υφυπουργό Άμυνας συγκεκριμένα να κάνει λόγο για σφοδρές μάχες στην πόλη και για "κρίσιμη κατάσταση".

"Αυτό δεν αληθεύει. Οι μονάδες μας μάχονται στο Μπαχμούτ", είπε στο Reuters ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων Σέρχιι Τσερεβάτι μετά τις δηλώσεις του Πριγκόζιν.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τον ισχυρισμό του Πριγκόζιν, τον οποίο έκανε μέσω βίντεο εμφανιζόμενος με στολή παραλλαγής μπροστά από μια σειρά ανδρών του που κρατούσαν ρωσικές σημαίες και πανό της Wagner.

"Σήμερα στις 12 το μεσημέρι κατελήφθη πλήρως το Μπαχμούτ. Καταλάβαμε ολόκληρη την πόλη, από σπίτι σε σπίτι", είπε ο Πριγκόζιν και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από το Μπαχμούτ στις 25 Μαΐου για ξεκούραση και επανεκπαίδευση παραδίδοντας τον έλεγχο στις τακτικές ρωσικές δυνάμεις.

Ο Πριγκόζιν επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, οι οποίοι συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, όπου ο ουκρανικός πόλεμος έχει κυρίαρχη θέση στις συνομιλίες των ηγετών. Απευθυνόμενος στον Ζελένσκι ο Πριγκόζιν είπε: "Σήμερα όταν θα δεις τον Μπάιντεν φίλησέ τον στο μέτωπο και πες του γειά από εμένα".

Ο Πριγκόζιν επανέλαβε τους ισχυρισμούς του που έχει διατυπώσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι δυνάμεις του υπέστησαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι χρειαζόταν λόγω της ανεπαρκούς υποστήριξης και των προμηθειών πυρομαχικών από τον στρατό.

Εξαιτίας της ρωσικής γραφειοκρατίας και για τα «καπρίτσια» του Σοϊγκού και του επικεφαλής του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ "έχασαν τη ζωή τους πέντε φορές περισσότεροι στρατιώτες από ό,τι θα έπρεπε", είπε στο σημερινό βίντεο.

Οι βρετανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες χαρακτήρισαν σήμερα «πολύ πιθανό» η Ρωσία να έχει αναπτύξει έως και πολλά τάγματα για να ενισχύσει τον τομέα του Μπαχμούτ, μετά τις νίκες της Ουκρανίας στα πλευρά της πόλης.

Ο Πριγκόζιν έχει ο ίδιος παραδεχτεί ότι η Μπαχμούτ, μια πόλη 70.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, δεν είχε στρατηγική σημασία, αλλά απέκτησε τεράστια συμβολική σημασία και για τις δύο πλευρές λόγω της τεράστιας έντασης των μαχών και της κλίμακας των απωλειών.

